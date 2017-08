Αύγουστος 22nd, 2017 by Σταματίνα

Τη δίαιτα πολλοί εμίσησαν, τη ζυγαριά επίσης. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε ζυγαριά στο σπίτι και μάλιστα στο μπάνιο (ή κάπου εκεί κοντά). Κι ενώ υπάρχουν περίοδοι που μπορεί να κάνουμε ότι δεν την βλέπουμε και να περάσουν μήνες ολόκληροι χωρίς να ανεβούμε, όταν είμαστε σε δίαιτα μπορεί να συμβεί το ακριβώς αντίθετο. Να ζυγιζόμαστε κάθε, μα κάθε, πρωί. Για αρχή να σας πούμε πως ούτε το ένα είναι σωστό, ούτε το άλλο. Ας ξεκινήσουμε με τη δεύτερη περίπτωση όμως. Κάθε μέρα γδύνεστε, ανεβαίνετε και υπολογίζετε γραμμάρια. Κάπως κουραστικό και κυρίως, ψυχοφθόρο, δεν πιστεύετε;



Στο κάτω κάτω, πόσες φορές έχετε ανέβει στη ζυγαριά γεμάτη ενθουσιασμό (ενώ ίσως έχει προηγηθεί μια μέρα που προσέξατε τη διατροφή σας ή γυμναστήκατε παραπάνω) μόνο και μόνο για να δείτε το νούμερο (που μπορεί να έχει κολλήσει ή να είναι πιο «ανεβασμένο» απ’ όσο θα θέλατε) και να «αποκαθηλωθείτε» έχοντας πάρει το πιο προβληματισμένο σας ύφος; Χρμμμ. Στα λόγια μας έρχεστε. «Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι καλό είναι να αποφεύγουμε να έχουμε ζυγαριά στο σπίτι αφού μπορεί, πολύ εύκολα, να μετατρέψει αυτή τη συνήθεια σε εμμονή», λέεη η αυστραλιανή διατροφολόγος Fiona Tucκ. «Εξάλλου το βάρος μας, μεταβάλλεται ανάλογα με την ώρα της ημέρας, το τι έχουμε φάει ή πιει μέχρι εκείνη τη στιγμή κ.τ.λ. Το να ζυγιζόμαστε χωρίς να λαμβάνουμε τους παραπάνω παράγοντες υπόψιν μπορεί να οδηγήσει σε έναν φαύλο κύκλο δίαιτας και εμμονή με το βάρος μας», προσθέτει κατηγορηματικά. Για όσους επιθυμούν να διατηρήσουν τα κιλά τους, η Δρ. Τuck προτείνει να χρησιμοποιούν τα ρούχα τους ως «μέτρο». «Η συμβουλή μου είναι να ακούτε το σώμα σας και να εμπιστεύεστε την κρίση σας όταν μπαίνετε μέσα στα ρούχα σας», λέει. «Αν το τζιν σάς είναι πιο σφιχτό απ’ ότι συνήθως στη μέση, τότε ναι, πιθανώς έχετε πάρει βάρος και χρειάζεται να αρχίσετε να είστε πιο προσεκτική με τη διατροφή σας». Επιπλέον, το να ασκείστε και να χτίζετε μυική μάζα ενώ παράλληλα χάνετε λίπος δεν είναι ακριβώς ο πιο κατάλληλος τρόπος να δείτε το νούμερο στη ζυγαριά σας να μειώνεται. Αντιθέτως, μπορεί να το δείτε να αυξάνεται αφού οι μυς ζυγίζουν περισσότερο απ’ ότι το λίπος.



Για όσους προσπαθούν να χάσουν βάρος, η δρ. Τuck προτείνει να ζυγίζονται μια φορά την εβδομάδα «Είναι επαρκές. Κι αν δεν μπορείτε να αντισταθείτε στον πειρασμό να ανεβαίνετε πιο συχνά στη ζυγαρία, φροντίστε να την «δανείσετε» στο σπίτι κάποιας φίλης!». «Έχω δει πολλούς ανθρώπους να χάνουν τελείως τη διάθεσή τους επειδή ζυγίστηκαν και είδαν ότι ήταν μισό κιλό πιο βαρείς από την προηγούμενη ημέρα. «Για προσωπικότητες που είναι επιρρεπείς σε ψυχαναστικές συμπεριφορές, το να μετρούν το βάρος τους με τόση εμμονή μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές διατροφικές διαταραχές». Από την άλλη, και το να μη ζυγίζεστε καθόλου δεν είναι λύση αφού, έτσι, μπορείτε να ξεφύγετε πολύ εύκολα και να επιτρέψετε στα κιλά να εγκατασταθούν για τα καλά στο σώμα σας. «Είναι όλα θέμα πειθαρχίας. Φάτε σωστά, ασκηθείτε καθημερινά και αν αυτό σας κάνει να αισθάνεστε καλά με τον εαυτό σας πολύ σύντομα θα χωρέσετε ξανά στο αγαπημένο σας τζιν». *Σε περίπτωση που έχετε επενδύσει στην αγορά μιας ζυγαριάς από αυτές που, εκτός από το βάρος, δείχνουν το λίπος, το δείκτη μάζας σώματος, την οστική μάζα, ακόμα και πόσο ζυγίζουν οι βλεφαρίδες σας, και θέλετε να αποσβέσετε την αγορά- συγγνώμη, αλλά το ίδιο ισχύει και για εσάς! bovary loading…

