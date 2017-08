Αύγουστος 22nd, 2017 by Σταματίνα

Το τελευταίο τρικ της Ducati έχει προκαλέσει φρενίτιδα στον ιταλικό μοτοσικλετιστικό Τύπο. Πρόκειται για μια «πρόσκληση», σε ένα δρώμενο που θα εξελιχτεί στην πίστα του Μιζάνο την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου. Η ημερομηνία συμπίπτει με το γκραν πρι του Σαν Μαρίνο, που διεξάγεται στην ιταλική λουτρόπολη της Αδριατικής.



Πρόκειται όπως πιστεύεται, για την πρώτη εμφάνιση της νέας superbike της εταιρείας με τον τετρακύλινδρο κινητήρα V 90 μοιρών. Η εκδήλωση τιτλοφορείται «Ο Ήχος της Νέας Εποχής» και προφανώς αναφέρεται στον ήχο του νέου κινητήρα, που όχι μόνον αντικαθιστά τον ιστορικό V2 στην κορυφή των μοτοσικλετών της Ducati, αλλά θα αναλάβει να εκπροσωπήσει την εταιρεία και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike από το 2019. Δεν είναι ακριβώς γνωστό τι θα εμφανιστεί στο Μιζάνο. Πιθανότατα, μόνον ο νέος κινητήρας και κάποια από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Το να εμφανιστεί ολόκληρη η μοτοσικλέτα θα ήταν παράδοξο, αφού κάτι τέτοιο θα αποτελούσε προκλητική παράκαμψη της παράδοσης που θέλει την επίσημη παρουσίαση τόσο σημαντικών μοτοσικλετών επί ιταλικού εδάφους, στην Έκθεση του Μιλάνου EICMA 2017. Θυμίζουμε τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου superbike: Πλαίσιο: εγκαταλείπεται το μονοκόκ της Πανιγκάλε και στη θέση του βρίσκουμε ένα συμβατικό δύο δοκών από χυτευμένο ελαφρύ κράμα. Πλαστικά, φέρινγκ: η όλη εμφάνιση και οι βασικές γραμμές είναι αναμφισβήτητα Ντουκάτι. Αποτελεί το επόμενο εξελικτικό βήμα της τρέχουσας αισθητικής και όχι ριζική διαφοροποίηση -ηθελημένα φυσικά, για να τονιστεί η συνέχεια. Το φέρινγκ μοιάζει με μια πιο μυώδη εκδοχή των γνωστών σχημάτων, ο μεγαλύτερος όγκος του φυσική συνέπεια του μεγαλύτερου και φαρδύτερου κινητήρα που καλύπτει. Μάσκα, φώτα: οι προβολείς και τα φλας αποτελούν μία ενότητα με τις εισαγωγές «ραμέαρ». Αποτελούν επίσης εξέλιξη των φώτων της Panigale.



Αμορτισέρ: έχει αλλάξει θέση, κατεβαίνοντας στο ύψος του ποδιού του αναβάτη, στην αριστερή πλευρά. Όταν βγει στην παραγωγή, θα προέρχεται από την Öhlins, όπως και το πιρούνι. Η έκδοση S θα φορά πιθανότατα ηλεκτρονικά ελεγχόμενες αναρτήσεις. Πιθανολογείται πως θα εμφανιστούν δύο εκδόσεις κινητήρα, μία με 1.000 κυβικά για να πάρει την ομολογκασιόν του Παγκοσμίου Superbike και μία με 1.200 κυβικά στο στάνταρ μοντέλο δρόμου. newsbeast loading…

