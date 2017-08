Αύγουστος 22nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Επίθεση στην προκλητική ανικανότητα και τα συνεχή ψέματα της κυβέρνησης Τσίπρα κάνει η αξιωματική αντιπολίτευση, παραθέτοντας σε ανακοίνωσή της «Το 13άρι των ψεμάτων του κ. Τσίπρα στην περσινή Δ.Ε.Θ.». «Το Μέγαρο Μαξίμου και ο κ. Τσίπρας επιδιώκουν απεγνωσμένα να γυρίσουν την ατζέντα του δημοσίου διαλόγου πολλές δεκαετίες πίσω. Χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο προπαγάνδας επιχειρώντας να κάνουν τους Έλληνες να ξεχάσουν τα πεπραγμένα τους: Την αβάσταχτη υπερφορολόγηση, την προκλητική τους ανικανότητα και τα συνεχή ψέματα.

Δεν πρόκειται να τους ακολουθήσουμε στην τακτική τους. Γυρίζουμε μόνο ένα χρόνο πίσω για να θυμίσουμε 13 ψεύτικες υποσχέσεις, από την περσινή ομιλία του κ. Τσίπρα, στις 10 Σεπτεμβρίου 2016, στη Δ.Ε.Θ.

Του τις υπενθυμίζουμε για να μη τις επαναλάβει φέτος. Ιδού, το 13άρι των ψεμάτων του κ. Τσίπρα στην περσινή Δ.Ε.Θ.:

1. “Το πρώτο βήμα της αμέσως επόμενης περιόδου, είναι να κλείσει σύντομα και με θετικό πρόσημο η δεύτερη αξιολόγηση”. Η λέξη γρήγορα, όπως όλες οι λέξεις άλλωστε στο στόμα του κ. Τσίπρα, έχασε το νόημά της καθώς η δεύτερη αξιολόγηση δεν έκλεισε το φθινόπωρο του 2016, αλλά το καλοκαίρι του 2017 και πιο συγκεκριμένα στις 15 Ιουνίου 2017. 2. “Το δεύτερο βήμα, είναι να οριστικοποιηθούν τα μέτρα και οι τρόποι ελάφρυνσης του χρέους, σε συνέχεια των σχετικών αποφάσεων του Eurogroup”. Η δεύτερη αξιολόγηση έκλεισε με πολύμηνη καθυστέρηση, αλλά τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους εξακολουθούν να παραμένουν ζητούμενο και έχουν παραπεμφθεί για το 2018. 3. “Το τρίτο βήμα, είναι να ενταχθεί η Ελλάδα στο πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων της Ε.Κ.Τ.”. Ανέκδοτο κατάντησε η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ε.Κ.Τ., καθώς η Κυβέρνηση απέτυχε δυόμιση χρόνια τώρα να μας εντάξει σε αυτό. 4. “Το τέταρτο βήμα είναι να καταφέρει η ελληνική οικονομία να καταγράψει τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που όλοι προβλέπουν για το 2017”. Τελικά, ακόμη και η Κυβέρνηση ψαλίδισε τις προβλέψεις της για το 2017. Αντί για ανάπτυξη 2,7%, τώρα προβλέπει 1,8%, δηλαδή ρυθμό ανάπτυξης υποδιπλάσιο από αυτόν που μπορεί να τρέξει η Ελληνική οικονομία. Και μάλιστα, σε ένα διεθνές περιβάλλον που όλη η ευρωζώνη αναπτύσσεται ταχύτερα από ότι αρχικά αναμενόταν. 5. “Αξιοποιούμε το πακέτο Γιούνκερ και αυξάνουμε τις δημόσιες επενδύσεις για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο μεγαλύτερο επίπεδό τους από την αρχή της κρίσης”. Ο Γιούνκερ το ξέρει ότι αξιοποιήθηκε το “πακέτο του”; Γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία του European Fund for Strategic Investment (EFSI), η Ελλάδα είναι ουραγός έχοντας δεσμεύσει λιγότερο από 1 δις ευρώ, ενώ στο πλαίσιο του τρίτου Μνημονίου, ήδη από τον Αύγουστο 2015, γινόταν λόγος για αξιοποίηση πόρων ύψους 35 δις ευρώ. Όσο για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, πέρυσι μειώθηκε κατά 118.000.000 ευρώ έναντι του 2015 και κατά 462.000.000 ευρώ σε σχέση με το στόχο του 2016. 6. “Στόχος μας παραμένει να αποκλιμακώσουμε το ύψος του πλεονάσματος για το 2019 στο 2,5% και το 2020 στο 2%”. Αποδείχτηκε τόσο αποφασισμένος ο κ. Τσίπρας στην επίτευξη και αυτού του στόχου, που υπέγραψε πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% του Α.Ε.Π., όχι μόνο για το 2019 και το 2020, αλλά μέχρι το 2022 και δέσμευσε τη χώρα σε διαρκή λιτότητα μέχρι το 2060! 7. “Με τα χαμηλότερα – εφικτά – πλεονάσματα, λοιπόν, και την ουσιαστική διεύρυνση της φορολογικής βάσης, θα έχουμε σε δυο χρόνια τον κατάλληλο δημοσιονομικό χώρο, ώστε να μειώσουμε αισθητά τα φορολογικά βάρη”. Θα ήταν για γέλια, αν δεν ήταν για κλάματα. Υποσχόταν μείωση φόρων και τελικά το μόνο που μείωσε ήταν το αφορολόγητο όριο!

8. “Να αντικατασταθεί δηλαδή ο ΕΝΦΙΑ από έναν δικαιότερο φόρο. Σε πρώτη φάση, όμως, μέσα στο 2017, προσανατολιζόμαστε στην επέκταση των απαλλαγών ώστε να ελαφρυνθούν τα πιο ευάλωτα στρώματα”. Πάλι ψέμα. Καμία διεύρυνση των απαλλαγών δεν έγινε για τα ευάλωτα στρώματα του πληθυσμού. Μόνο συρρίκνωσή τους. Γι’ αυτό ανυπομονούν να δουν την “ελάφρυνση” όσοι πάρουν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ τις επόμενες μέρες. 9. “Η προστασία της πρώτης κατοικίας από πλειστηριασμούς”. Η υπόσχεση για προστασία από πλειστηριασμούς έγινε διαφήμιση των “άμεσων με ένα κλικ, καλών, αριστερών, ηλεκτρονικών πλειστηριασμών”. 10. “Η διατήρηση των κύριων συντάξεων”. Μόνο που όσοι βγαίνουν στη σύνταξη με το νόμο Κατρούγκαλου, ιδίως όσοι δούλεψαν περισσότερα χρόνια και με αυξημένες εισφορές, βλέπουν μειώσεις μέχρι 30%. Και ενώ οι παλιοί συνταξιούχοι θα δουν μειώσεις 18% – 24% κατά μέσο όρο από την 1η Ιανουαρίου 2019. 11. “Για τους επιχειρηματίες, θεσπίζουμε λογαριασμό αποκλειστικής χρήσης για πληρωμή προμηθευτών, μισθοδοσίας και ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών, χωρίς δυνατότητα κατάσχεσης”. Όχι μόνο ακατάσχετος λογαριασμός δεν έγινε, αλλά, αντίθετα μέχρι το τέλος Ιουνίου 2017 είχαν γίνει κατασχέσεις σε 954.114 φορολογουμένους, ενώ 1.600.000 φορολογούμενοι αντιμετωπίζουν το φάσμα της κατάσχεσης. 12. “Οι ασφαλιστικές οφειλές των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων στον ΟΑΕΕ και στο ΕΤΑΑ που καθίστανται ληξιπρόθεσμες ως και τις 31 Δεκεμβρίου 2016, παγώνουν”. Το μόνο που πάγωσε είναι το αίμα των εργαζομένων που άρχισαν να πληρώνουν τις διογκωμένες ασφαλιστικές εισφορές του νόμου Κατρούγκαλου, που με την αλλαγή της βάσης υπολογισμού αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο από τη διάδοχό του. 13. “Στο Ελληνικό, βρισκόμαστε πλέον πολύ κοντά στο σημείο έναρξης των εργασιών”. Όσο “γρήγορα” έκλεισε η δεύτερη αξιολόγηση, άλλο τόσο “κοντά” είμαστε στην έναρξη των εργασιών στο Ελληνικό.

Αναμένουμε από την Κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις σε καθένα από αυτά τα ζητήματα. Και όχι να πανηγυρίζει προκλητικά, ζώντας στο δικό της κόσμο, για τα δήθεν επιτεύγματά της, την ώρα που οι πολίτες πιέζονται και η οικονομία ακόμα δεν έχει επανέλθει στην κατάσταση που ήταν πριν την έλευση της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Αναμένουμε, επίσης, με ενδιαφέρον τις νέες υποσχέσεις και τα νέα ψέματα που θα σερβίρει φέτος ο κ. Τσίπρας, καθώς και τις δικαιολογίες του για την αποτυχία να ανταποκριθεί σε όσα ανέφερε πέρυσι. Ελπίζουμε να βρει κάτι πιο ευφάνταστο από το ότι “για όλα φταίνε οι άλλοι”».

This entry was posted on Τρίτη, Αύγουστος 22nd, 2017 at 10:27 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.