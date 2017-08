Αύγουστος 22nd, 2017 by Σταματίνα

Μια συγκλονιστική ανακάλυψη έκανε μια ομάδα ειδικών της εταιρείας κυβερνοασφάλειας CyberKeel, όταν ερευνούσε τη δραστηριότητα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μιας μεσαίου μεγέθους ναυτιλιακής εταιρείας.



«Κάποιος είχε παραβιάσει τα συστήματα της εταιρείας και είχε τοποθετήσει έναν μικρό ιό», εξηγεί ο συνιδρυτής της CyberKeel, κ. Λαρς Τζένσεν. «Με αυτόν τον τρόπο θα είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθούν όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από και προς ανθρώπους του τμήματος οικονομικών της εταιρείας». Κάθε φορά που κάποιος από τους προμηθευτές καυσίμων της εταιρείας έστελνε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο ζητούσε την καταβολή πληρωμών, ο ιός απλώς άλλαζε το κείμενο του μηνύματος, προτού αυτό διαβαστεί, προσθέτοντας έναν διαφορετικό αριθμό τραπεζικού λογαριασμού. «Αρκετά εκατομμύρια δολάρια», λέει ο Τζένσεν, περιήλθαν στα χέρια των χάκερ προτού η ναυτιλιακή εταιρεία αντιληφθεί τι συνέβαινε. Ο συνιδρυτής της CyberKeeler εκφράζει την άποψη ότι η ναυτιλιακή βιομηχανία πρέπει να είναι σε θέση να προστατεύει καλύτερα τα συστήματά της από επιθέσεις χάκερ. Η παραβίαση των συστημάτων μιας ναυτιλιακής εταιρείας μπορεί να επιτρέψει στους επιτιθέμενους να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες, ακόμα πιθανόν και στα ίδια τα πλοία. Και για πολλούς αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη ανησυχία. Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το βρετανικό ειδησεογραφικό δίκτυο BBC, είναι προφανές ότι τόσο η ναυτιλιακή βιομηχανία όσο και άλλες πρέπει να αναλάβουν άμεση δράση προκειμένου να προστατεύσουν τα συστήματά τους. Το Βαλτικό και Διεθνές Ναυτιλιακό Συμβούλιο (BIMCO) και ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) εξέδωσαν πρόσφατα κατευθυντήριες γραμμές που στόχο έχουν να βοηθήσουν τις εταιρείες να προστατευθούν από κυβερνοεπιθέσεις.



Ο Τζένσεν αναφέρει επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό το πλήρωμα των πλοίων να είναι ενημερωμένο σχετικά με τους κινδύνους που μπορεί να ελλοχεύουν όταν μαζί τους μεταφέρουν κάποιο στικάκι USB ή άλλες προσωπικές ηλεκτρονικές συσκευές τις οποίες συνδέουν μέσω των συστημάτων των πλοίων. Έτσι θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι ότι υπάρχει το ενδεχόμενο σε αυτές τις συσκευές να υπάρχει κάποιος ιός, ο οποίος θα μπορούσε να εξαπλωθεί μεταξύ του δικτύου υπολογιστών των πλοίων. Όπως αναφέρει το BBC, στον κόσμο αυτή τη στιγμή υπάρχουν τουλάχιστον 51.000 πλοία, τα οποία μεταφέρουν το 90% του παγκόσμιου εμπορίου. Ωστόσο, οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου θέτοντας το ερώτημα «τι θα μπορούσε να συμβεί στη συνέχεια»; ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

