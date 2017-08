Αύγουστος 22nd, 2017 by Σταματίνα

Μπορεί οι ειδικοί σε θέματα σχέσεων να προσπαθούν διαρκώς να ανακαλύψουν νέους τρόπους για να κάνουν το σεξ των ζευγαριών πιο ενδιαφέρον, ωστόσο, ορισμένοι ειδικοί διατείνονται ότι δεν απαιτείται και ιδιαίτερη προσπάθεια: Αρκεί να ανατρέξουμε στο παρελθόν, λένε.



Maxpexels Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι το μυστικό για την αναθέρμανση της σεξουαλικής ζωής ενός ζευγαριού μπορεί να βρίσκεται στις σεξουαλικές συνήθειες της Βικτωριανής εποχής. Οι Βικτωριανοί ξέρουν, λοιπόν, όπως υποστηρίζουν στο βιβλίο τους δύο θεραπευτές σεξ με έδρα το Λονδίνο. Η σεξουαλική συνήθεια που ήταν… μόδα το 19ο αιώνα και η οποία μπορεί να είναι το κλειδί για την αναθέρμανση της σεξουαλικής ζωής ενός ζευγαριού σήμερα είναι μια πρακτική που ονομάζεται «karezza». Η «karezza» ενθαρρύνει και τα δύο μέλη του ζευγαριού να απέχουν από τον οργασμό κατά τη διάρκεια του σεξ, προκειμένου να απολαμβάνουν μεγαλύτερες και εντονότερες επαφές. Είναι ο τρόπος για να αυξηθεί η σεξουαλική ενέργεια υποστηρίζουν. Ο όρος «karezza» επινοήθηκε από την Δρ. Αλις Μπούνκερ Στόκχαμ το 1896, μια γυναικολόγο με έδρα το Σικάγο. Τότε ήταν μόλις η πέμπτη γυναίκα στις ΗΠΑ που ήταν γιατρός. Προέρχεται από την ιταλική λέξη «carezza» που σημαίνει χάδι. Η Δρ. Στόκχαμ ήταν μια φεμινίστρια που πρωτοστάτησε υπέρ του ελέγχου των γεννήσεων, στην απαγόρευση των κορσέδων και τη σεξουαλική απελευθέρωση τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών. Wikimedia.Commonns Η πρακτική «karezza» αντί να επικεντρώνεται στις σωματικές επιθυμίες, ενθαρρύνει τα ζευγάρια να επικεντρωθούν στην οικειότητα μέσω της ανταλλαγής βλεμμάτων και των χαδιών. Η πρακτική, η οποία είναι επίσης γνωστή και ως «σεξουαλική εξάρτηση», αμφισβητήθηκε έντονα κατά τη διάρκεια της βικτωριανής εποχής, παρότι αποδείχθηκε ιδιαίτερα δημοφιλής και τότε και τώρα.

Οι συγγραφείς του νέου βιβλίου υποστηρίζουν ότι εφαρμόζοντας ένα ζευγάρι την «karezza» μπορεί να μάθει να εκτιμά τις «λεπτές αισθήσεις» που συνήθως περνούν απαρατήρητες. Μιλώντας στη βρετανική Metro, είπαν: «Ο βασικός στόχος είναι να φύγουμε από το σεξ βασισμένο στην τριβή και να πάμε σε έναν άλλο τύπο όπου οι λεπτές αισθήσεις θα προσφέρουν ευχαρίστηση». Οταν αυτές οι αισθήσεις πραγματικά συντονιστού, κάτι σαν… ηλεκτρική ενέργεια θα διαπεράσει το σώμα μας και τότε όλο το κορμί θα μπορεί να νιώσει τον οργασμό. «Δημιουργεί όργασμό σε ολόκληρο το σώμα που μπορεί να διαρκέσει για όσο θέλουμε, αντί για τον μάλλον σύντομο, κλασικό οργασμό των γεννητικών οργάνων που αποκαλούμε »πυελικό φτέρνισμα»». Η θεωρία τους υποστηρίζεται από γιατρούς και μάλιστα η πρακτική «karezza» αντιμετωπίζεται ως έαν φυσικό εναλλακτικό του βιάγκρα και πιθανότατα θεραπεία για γυναικείες σεξουαλικές δυσλειτουργίες ή την έλλειψη σεξουαλικής επιθυμίας στις γυναίκες. Εξερευνώντας τις συνδέσεις μεταξύ της σεξουαλικής συμπεριφοράς, της νευροχημείας και της αρμονίας των σχέσεων, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι 80 διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου φθάνουν στη μέγιστη δραστηριότητα τους κατά τη διάρκεια του οργασμού. Αυτή η υπερδιέγερση των υποδοχέων ευχαρίστησης μπορεί είτε να κάνε τον εγκέφαλο να χάσει την ευαισθησία του στην ευχαρίστηση, είτε να του δημιουργήσει μια λαχτάρα για περισσότερη ευχαρίστηση, οδηγώντας σε ανθυγιεινούς πόθους και μια ανισορροπία στην αρμονία του εγκεφάλου. Οι έρευνες δείχνουν ότι στην «karezza» η σεξουαλική ενέργεια συνεχίζει να ρέει καθώς δεν υπάρχει «γραμμή τερματισμού», κάτι το οποίο, οι υποστηρικτές της πρακτικής, τονίζουν ότι μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της πλήξης με έναν σύντροφο. Τα πρώτα βήματα της «karezza», βασικές αρχές



Το ζευγάρι ασκείται στην έντονη επαφή με τα μάτια. Τα χαμόγελα είναι απαραίτητα κατά το στάδιο αυτό.

Ο ένας παρτενέρ κοιτά τον άλλον στα μάτια για όσο περισσότερο μπορεί.

Το ζευγάρι προσπαθεί να συγχρονίσει την αναπνοή του.

Ο ένας παρτενέρ κουνά ελαφρά το κεφάλι και τον κορμό του άλλου.

Το ζευγάρι αγκαλιαζέται ή κρατά ό ένας τα χέρια του άλλου, με ηρεμία, για τουλάχιστον 20 λεπτά (έως μισή ώρα το πολύ).

Και οι δύο παρτενέρ προσπαθούν να κάνουν ήχους ευχαρίστησης ή ικανοποίησης, χωρίς όμως λέξεις, χωρίς να μιλούν. Μόνο ήχοι.

Το ζευγάρι ανταλλάσσει χάδια, αγκαλιές και κάνει ο ένας στον άλλο μασάζ με πρόθεση να χαλαρώσει τον άλλον και όχι με κάποιον συγκεκριμένο σκοπό κατά νου.

Ο ένας παρτενέρ ξαπλώνει και ακουμπά το αυτί του στην καρδιά του άλλου για να ακούσει τους χτύπους της καρδιά τους, για αρκετά λεπτά.

Οι παρτενέρ ανταλλάσσουν ελαφρά ερωτικά αγγίγματα.

Το ζευγάρι βρίσκει χρόνο για να κοιμηθεί παρέα, ακόμη και αν ο ένας από τους δύο πρέπει να κοιμηθεί νωρίς ή αργά ή να ξυπνήσει νωρίς. iefimerida loading…

