Με 2.073 μόνιμους και εποχικούς υπάλληλους ενισχύονται από το Σεπτέμβριο διάφορες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα. Πρόκειται είτε για παλαιότερα αιτήματα που δεν προχωρήσαν μέχρι σήμερα αλλά και για νέα αίτημα που επεξεργάζεται αυτήν την περίοδο το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού. Θα γίνουν 1.893 προσλήψεις μόνιμους προσωπικού και 180 προσλήψεις με ετήσιες συμβάσεις εργασίας. Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: φύλακες, μηχανικοί, τεχνιτες, διοικητικοί, διανομείς, οδηγοί, γιατροί, νοσηλευτές, συντηρητές αρχαιοτήτων, τραυματιοφορείς, εργασιακοί σύμβουλοι, κ.α. Διαβαστε αναλυτικά:



70 μόνιμοι στο Υπ. Πολιτισμού Την πρόσληψη 70 μονίμων υπαλλήλων έχει αιτηθεί το υπουργείο Πολιτισμού για το επείγον ζήτημα της ανάδειξης και φύλαξης της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Το αίτημα αφορά, μεταξύ άλλων, θέσεις για αρχαιολόγους, αρχιτέκτονες, φύλακες, καθώς και συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης σε μουσεία. Το συγκεκριμένο αίτημα βρίσκεται ήδη στα γραφεία του ΑΣΕΠ για επεξεργασία και αναμένεται να σταλεί για ΦΕΚ στις αρχές Σεπτεμβρίου. 20 μόνιμοι στη ΔΕΗ Προκήρυξη μόνιμου προσωπικού για είκοσι θέσεις επεξεργάζεται το ΑΣΕΠ αυτήν την περίοδο. Το αίτημα έχει σταλεί από τη ΔΕΗ πριν από λίγο καιρό και αφορά σε ειδικότητες από τις κατηγορίες Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τα αρμόδια στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής η νέα προκήρυξη θα είναι έτοιμη αρχές φθινοπώρου και σύντομα θα σταλεί για ΦΕΚ στο Εθνικό Τυπογραφείο. 633 μόνιμοι σε σωφρονιστικά ιδρύματα Στα σκαριά βρίσκεται νέα προκήρυξη για 633 μόνιμους προκειμένου να στελεχωθούν οι υπηρεσίες του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ειδικότερα τα καταστήματα φυλακών της χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες της Αγοράς Εργασίας, το υπουργείου Δικαιοσύνης, ενέκρινε άμεσα την εκκίνηση των διαδικασιών πρόσληψης εξακοσίων τριάντα τριών (633) ατόμων ως τακτικό προσωπικό και την έκδοση από το ΑΣΕΠ σχετικής προκήρυξης το αμέσως επόμενο διάστημα. Ηδη δημοσιευτηκε στο Διαυγεια, απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας κ. Φωτίου με την οποία και καθορίζονται οι θέσεις που θα καταληφθούν από τους «προστατεύομενους» του ΟΑΕΔ. Ανάμεσα στις ειδικότητες που θα καλυφθούν είναι: γιατροί, νοσηλευτές, υπάλληλοι φύλαξης, προσωπικό εξωτερικής φρούρησης, σωφρονιστικοί υπάλληλοι, κ.α. Συγκεκριμένα καθορίζεται ο συνολικός αριθμός των θέσεων εργασίας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998, σε σαράντα πέντε (45). 300 μόνιμοι στην ΕΥΔΑΠ Στα μέσα φθινοπώρου αναμένεται να «τρέξει» η νέα μεγάλη προκήρυξη της ΕΥΔΑΠ για 300 νέους υπαλλήλους με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν από την προκήρυξη είναι: ΠΕ Διοικητικοί 5, ΠΕ Οικονομικοί 15, ΠΕ Στατιστικοί 1, ΠΕ Αναλυτές Προγραμματιστές 5, ΠΕ Χημικοί Μηχανικοί 2, ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί 20, ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί 1, ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί 4, ΠΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί 2, ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 7, ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί 12, ΤΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί 1, ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 3, ΤΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί 3, ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί 2, ΤΕ Προγραμματιστές 3, ΤΕ Διοικητικοί 2 και ΤΕ Οικονομικοί 15, ΔΕ Μηχανολόγοι 5, ΔΕ Ηλεκτρολόγοι 15, ΔΕ Τεχνίτες Αυτοκινήτων 3, ΔΕ Δομικών Εργων 12, ΔΕ Οδηγοί C Κατηγορίας 25, ΔΕ Οδηγοί C, D Κατηγορίας 5, ΔΕ Γραμματείς 5, ΔΕ Καταμετρητές 25, ΔΕ Φύλακες 20, ΔΕ Προσωπικό Η/Υ 2, ΥΕ Εργάτες 75 και ΥΕ Αποθηκάριοι 5. 510 μόνιμοι στα ΕΛΤΑ Ξεπαγώνει όπως όλα δείχνουν ο διαγωνισμός για 510 μόνιμους υπαλλήλους στα ΕΛΤΑ. Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου, η προκήρυξη προχωρά με γοργούς ρυθμούς και αναμένεται να βγει στον «αέρα» το αμέσως επόμενο διάστημα. Οι θέσεις του νέου προσωπικού καθορίζονται ως εξής: 220 Ταχυδρόμων-Διανομέων, 215 Υπαλλήλων Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, 25 Διοικητικών στις ειδικότητες: (Διοίκησης Εκμετάλλευσης 15, Τεχνικών-Ηλεκτρ. Μηχ/κών 3, Πληροφορικής 7), 25 Οδηγών και 25 Διαμετακομιστών. Για τις θέσεις των διανομέων ζητούνται: Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας, και άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας, τουλάχιστον κατηγορίας Α2, για όσους απέκτησαν την άδεια μετά τις 19-1-2013 ή κατηγορίας Α’ παλαιού τύπου, κυβισμού άνω των 125 cm3 ή ισχύος άνω των 25 kW, η οποία να είναι σε ισχύ. 180 εποχικοί στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Προσλήψεις για εκατόν ογδόντα (180) άτομα τα οποία θα απασχοληθούν ως επικουρικό προσωπικό, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες, σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας διαφόρων Περιφερειών της χώρας, στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας και στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών ενέκρινε η υπουργός Εργασίας κ. Αχτσιόγλου. Η πρόσληψη του επικουρικού προσωπικού πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και ΚοινωνικήςΑλληλεγγύης και Οικονομικών. Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: γιατροί, νοσοκομοι, τραυματιοφορείς, κοινωνικής εργασίας, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, διοικητικού λογιστικού, οδηγοί, κ.α.



360 μόνιμοι στον ΟΑΕΔ Στην πρόσληψη 360 νέων υπαλλήλων θα προχωρήσει ο ΟΑΕΔ μέσα στο επόμενο διάστημα. Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί ως εργασιακοί σύμβουλοι στα κατά τόπους υποκαταστήματα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Η εκδοση της προκήρυξης είναι θέμα χρόνου καθώς έχει προχωρήσει ήδη η κατανομή των θέσεων ανά φορέα και ειδικότητα. Οι τριακόσιοι εξήντα (360) κενές οργανικές θέσεις εργασιακών συμβούλων κατανέμονται σε τριακόσιες πέντε (305) θέσεις εργασιακών συμβούλων κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και σε πενήντα πέντε (55) θέσεις εργασιακών συμβούλων κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού. Εν τω μεταξύ με απόφαση της υπουργού Εργασίας, καθορίστηκαν οι θέσεις που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998. Οι προσλήψεις που θα γίνουν από την λίστα των «προστατευόμενων» ανέρχεται σε είκοσι πέντε.

