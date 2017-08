Αύγουστος 22nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς (2017-2018) ο Δήμος Γρεβενών κάνει γνωστό ότι οι εγγραφές για τη διαμονή, των μαθητών και μαθητριών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Β/θμιας Εκπαίδευσης της πόλης των Γρεβενών, και των σπουδαστών που φοιτούν στα δημόσια Ι.Ε.Κ., στη Μαθητική Εστία του Δήμου Γρεβενών, θα ξεκινήσουν από την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017. Οι εγγραφές θα γίνονται στα γραφεία της Μαθητικής Εστίας από τις 8:00π.μ. έως τις 13.00 τις εργάσιμες ημέρες. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Μαθητικής Εστίας (Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη )



Τηλέφωνο επικοινωνίας :24620 83241 Αρμόδιοι υπάλληλοι: Κρικέλης Γεώργιος & Βαρβάτος Ευάγγελος Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στη Μαθητική Εστία είναι:

1.Αίτηση υπογεγραμμένη από το γονέα ή τον κηδεμόνα.

2. Βεβαίωση εγγραφής από το Γυμνάσιο ή το Λύκειο, το Ι.Ε.Κ.

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.

4. Πιστοποιητικό υγείας από Δημόσιο Νοσοκομείο.

5. Φ/Α του Εκκαθαριστικού Σημειώματος Δ.Ο.Υ. των γονέων.

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου θα δηλώνεται η μόνιμη κατοικία των γονέων.

7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 αποδοχής του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Μαθητικής Εστίας Γρεβενών.Γρεβενά,22-08-2017Ο Προϊστάμενος Μαθητικής Εστίας Κρικέλης Γεώργιος

This entry was posted on Τρίτη, Αύγουστος 22nd, 2017 at 15:39 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.