Είναι μια κλασική γαλλική συνταγή που αναβαθμίζει εξαιρετικά το φίνο ψάρι που είναι η γλώσσα.



Μη φοβηθείτε το βούτυρο, η γλώσσα meunière το ζητάει, θα κάνετε ένα πιάτο σαν πραγματικοί σεφ. Σερβίρετε την γλώσσα με ρύζι, με φασολάκια βουτύρου, με πατάτες στον ατμό ή μια απλή σαλάτα. Υλικά Φιλέτα γλώσσας (φρέσκια είναι καλύτερο, κατεψυγμένη αν δεν έχετε άλλη λύση)

2 κουταλιές αλεύρι

3 κουταλιές βούτυρο

Χυμός μισού λεμονιού

Αλάτι, πιπέρι, μαϊντανός ψιλοκομμένος



Εκτέλεση Πλύντε το ψάρι σε δροσερό νερό βρύσης και σκουπίστε το καλά -Ρίξτε αλάτι και πιπέρι

Αλευρώστε το ελαφρά, πετάξτε το υπερβολικό αλεύρι

Βάλτε 1,5 κουταλιά βούτυρο σε τηγάνι σε μέτρια φωτιά -Τηγανίστε το ψάρι για 2 λεπτά από κάθε πλευρά, ίσως και λιγότερο αν είναι λεπτό

Βγάλτε το ψάρι από το τηγάνι -Καθαρίστε το τηγάνι με χαρτί και ρίξτε μέσα 1,5 κουταλιά βούτυρο, προσθέστε τον χυμό λεμονιού

Αφήστε για μισό λεπτό να δέσει η σος και ρίξτε την στο ψάρι -Σερβίρετε αμέσως, γαρνίρετε με μαϊντανό και φέτες λεμονιού Οι Ιταλοί πήραν την συνταγή και την αναβάθμισαν -Εβαλαν κάπαρη, την ονόμασαν Sole Piccata. iefimerida loading…

