Αύγουστος 22nd, 2017 by Σταματίνα

Μπορεί όντως ο κύκλος μιας γυναίκας να παίζει τόσο καταλυτικό ρόλο στη διάθεσή της; Η καλή διάθεση πάει περίπατο. Σας φταίνε όλοι και όλα. Μπορεί να χάσετε την ψυχραιμία σας ακόμα και με τον σερβιτόρο που θα σας ρωτήσει αν είναι όλα καλά με το φαγητό την ώρα που εσείς συζητάτε με τη φίλη σας. Μπορεί η περίοδος μπορεί να γίνει η αιτία για την ασταθή και άσχημη ψυχολογία μιας γυναίκας ή είναι απλώς ένα στερεότυπο που πρέπει να σταματήσουμε να διαιωνίζουμε; «Περίοδο έχεις;» Κάτι μας λέει ότι, δεν υπάρχει γυναίκα που να μη γίνεται έξαλλη, κάθε φορά που ακούει από κάποιον (συνήθως τον σύντροφό της!) την συγκεκριμένη στερεοτυπική και πλήρως ισοπεδωτική φράση. Χωρίς να θέλουμε να στεναχωρήσουμε, υπάρχει περίπτωση να κρύβεται μια μεγάλη αλήθεια πίσω από αυτή.



Κάνοντας μια ειλικρινή αυτοκριτική, ίσως να μπορείτε να αναγνωρίσετε και στον εαυτό σας ότι τις συγκεκριμένες ημέρες υπάρχει περίπτωση να είστε πιο ευσυγκίνητη, πιο ευάλωτη σε απότομες συμπεριφορές, πιο οξύθυμη και με πιο έντονες διακυμάνσεις στη συμπεριφορά σας. Ισχύει ή πρόκειται απλώς για μια στερεοτυπική και άδικη προσέγγιση της γυναικείας ψυχολογίας; Την απάντηση επιχείρησε να δώσει έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Scientific Report. Μετά από μελέτη σε δείγμα 30 γυναικών, διαπίστωσαν ότι οι αλλαγές στο επίπεδο των οιστρογόνων μιας γυναίκας, κατά τη διάρκεια της έμμηνου ρύσης, επηρεάζει ελαφρώς τον εγκέφαλό τους. Πιο συγκεκριμένα, επηρεάζεται ο ιππόκαμπος, δηλαδή το κέντρο ελέγχου του εγκεφάλου για τις αναμνήσεις, τη διάθεση και τα συναισθήματα. Για την ακρίβεια, αφού οι ερευνητές υπέβαλαν τις γυναίκες σε εξέταση μαγνητικής τομογραφίας παρατήρησαν ότι η αύξηση των οιστρογόνων οδηγούσε σε μία ελαφρά αύξηση του όγκου του ιππόκαμπου. Αυτό, με τη σειρά του, όπως σχολιάζει η Claudia Barth, επικεφαλής της μελέτης και υποψήφια διδάκτορας στο Ινστιτούτο Max Planc, «ίσως να είναι ο λόγος που επηρεάζεται η συμπεριφορά των γυναικών».



Βέβαια, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση για να επιβεβαιωθεί η συγκεκριμένη θεωρία η οποία, προς το παρόν, έχει αποδειχθεί ότι ισχύει μόνο για τα ποντίκια. Στόχος τους είναι να διευρενήσουν και τελικά να χαρτογραφήσουν τη σχέση μεταξύ των παρατηρούμενων αλλαγών στον εγκέφαλο και μίας κατάστασης που ονομάζεται προεμμηνορροϊκή δυσφορική διαταραχή (PMDD). Πρόκειται για μια διαταραχή που επηρεάζει 1 στις 12 γυναίκες και περιλαμβάνει συμπτώματα, όπως εναλλαγές στη διάθεση και άγχος. «Για να έχουμε καλύτερη κατανόηση αυτής της διαταραχής, θα πρέπει πρώτα να μάθουμε ποιος είναι ο μηνιαίος ρυθμός του εγκεφάλου μίας υγιούς γυναίκας. Μόνο τότε μπορούμε να αποκαλύψουμε τις διαφορές σε άτομα που έχουν PMDD», σχολίασε η εκ των συγγραφέων της μελέτης, Julia Sacher, επικεφαλής ερευνήτρια στο Max Planck. bovary loading…

