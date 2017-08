Αύγουστος 22nd, 2017 by Σταματίνα

Τα οφέλη της σιέστας μπορεί να έχετε ακούσει. Αυτό που ίσως δεν ξέρατε είναι ποια είναι η πιο σωστή ώρα της ημέρας για να ενδώσετε. Όποιοι δουλεύουν από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα σίγουρα έχουν νιώσει (και μάλιστα ουκ ολίγες φορές) την ενέργειά τους να αγγίζει το ναδίρ κάποια στιγμή της ημέρας.



Το πιθανότερο είναι πως συμμαζεύετε εκ νέου τις δυνάμεις σας και συνεχίζετε πάνω από το πληκτρολόγιο ή το πόστο σας, πράγμα -εννοείται- εξαντλητικό. Προφανώς, δεν έχουμε όλη τη δυνατότητα (ή και την ηρεμία) για να πάρουμε έναν «υπνάκο» μέσα στην ημέρα, ακόμα και όταν νιώθουμε τα επίπεδα της ενέργειάς μας να φτάνουν στο μηδέν (εκτός αν δουλεύετε στη Google που παρέχει τη δυνατότητα για power nap στους υπαλλήλους της). Αν όμως εσείς που αυτή τη στιγμή διαβάζετε το άρθρο ανήκετε στη μερίδα των τυχερών που γυρνούν σπίτι το μεσημέρι και μπορούν να ξαπλώσουν έστω για ένα μισαώρο, αυτή η σιέστα έχει αδιαπραγμάτευτα οφέλη στην υγεία, στην παραγωγικότητα και στη συνολική εγκεφαλική σας λειτουργία. Απ’ ότι φαίνεται, υπάρχει και η ιδανική ώρα της ημέρας για να αυξήσει κανείς την απόδοση μιας σιέστας. Ποια είναι αυτή; Η ώρα τρεις το μεσημέρι προς απόγευμα. Βλέπετε, αυτή είναι η ώρα της ημέρας που ο κιρκαδικός ρυθμός (ή αλλιώς το βιολογικό μας ρολόι) «πέφτει». Πολλοί άνθρωποι το βιώνουν ως νύστα μετά το φαγητό ή ως μια έλλειψη εγρήγορσης, καταστάσεις που, στην πραγματικότητα, προετοιμάζουν το σώμα να αποκοιμηθεί για λίγο.



Φυσικά, μιλάμε πάντα για έναν ύπνο μικρής διάρκειας η οποία -ιδανικά- δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 20 με 30 λεπτά– ειδάλλως α. μπορεί να σηκωθείτε (όντως) πιο κουρασμένη απ’ ότι ήσασταν πριν κοιμηθείτε και β.μπορεί να αντιμετωπίσετε πρόβλημα με τον βραδινό σας ύπνο. Γνωρίζουμε ότι ένας «υπνάκος» δεν συνάδει πάντα με το γεμάτο δουλειά και υποχρεώσεις πρόγραμμα. Παρόλα αυτά αξίζει να γνωρίζετε ότι, σύμφωνα με πολυάριθμες μελέτες, μια σιέστα βελτιώνει την εγρήγορσή, τη δημιουργικότητα, τη μνημονική ικανότητα ενώ κάνουμε λιγότερα λάθη καθώς κινούμαστε. Και ας μην ξεχνάμε πόσο πιο φρέσκο κάνει το δέρμα να δείχνει. bovary loading…

