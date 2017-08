Αύγουστος 21st, 2017 by Χρήστος Μίμης

ΑΕΚ την Κυριακή και Ολυμπιακός το Σάββατο ξεκίνησαν με νίκες το νέο πρωτάθλημα της Super League, ενώ ο ΠΑΟΚ στην Λιβαδειά και ο Παναθηναϊκός στα Χανιά έμειναν στις ισοπαλίες. Ετσι, από νωρίς μένουν… πίσω στην μάχη της κορυφής, ενώ ο ΠΑΟ έχει και τιμωρία -2 βαθμών από την περσινή σεζόν. Νίκες πήραν ΠΑΣ Γιάννινα και Πανιώνιος εκτός έδρας σε Τρίπολη και Κέρκυρα αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής της Super League: Ξάνθη – Λαμία 0-0

Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΣ Γιάννινα 1-2

Ολυμπιακός – Λάρισα 4-1

ΑΕΚ – Παναιτωλικός 2-0

Κέρκυρα – Πανιώνιος 0-1

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 0-0

Πλατανιάς – Παναθηναϊκός 1-1

Δευτέρα 21:30 Ατρόμητος – Απόλλων Σμύρνης (Novasports1) Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ iefimerida

This entry was posted on Δευτέρα, Αύγουστος 21st, 2017 at 08:55 and is filed under Super League, ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.