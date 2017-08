Αύγουστος 21st, 2017 by Χρήστος Μίμης



Ακόμη μία μέρα, η τρίτη στη σειρά στην 14η Πανελλήνια Γιορτή Μανιταριού που «έκλεισε» (δυστυχώς) τις πύλες της, γεμάτη κόσμο με διάθεση για διασκέδαση. Οι εθελοντές στα καλύτερά τους…

«Κάνοντας ταμείο» , μόνο θετικά μπορούμε να διακρίνουμε…





























































































































Ραντεβού στην 15η Πανελλήνια Γιορτή Μανιταριού.

