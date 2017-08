Αύγουστος 21st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Την πρώτη της προπόνηση, πραγματοποίησε η ανδρική ομάδα μπάσκετ του Πρωτέα Γρεβενών, το βράδυ της Δευτέρας (21-8) στο κλειστό γυμναστήριο Γρεβενών. Ο νέος προπονητής Πέτρος Μουρουζίδης, είχε την δυνατότητα να δει και να μιλήσει με τους παίκτες της ομάδας των Γρεβενών, και να δουλέψει μαζί τους νέα συστήματα, ενόψει των υποχρεώσεών τους στο πρωτάθλημα της Γ Εθνικής.

Παρόντες και πολλοί από την Διοίκηση με πρώτους τον Πρόεδρο, Χαράλαμπο Πενλίδη και τον Γενικό Αρχηγό, Ηρακλή Ζήμπρα. Ο Πέτρος Μουρουζίδης στο Grevena TV

«Το ρόστερ της ομάδας δεν ολοκληρώθηκε ακόμα.. Θα είναι ένα δύσκολο και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα» …



21-8-2017 Posted by Star fm 93,3 Grevena TV on Montag, 21. August 2017



