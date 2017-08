Αύγουστος 21st, 2017 by Χρήστος Μίμης

«Πάγωσε» η Ελλάδα από την απουσία του αγαπημένου της Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Eurobasket 2017. Στις 31 Αυγούστου στο Ελσίνκι η Εθνική ομάδα μπάσκετ μπαίνει στην μάχη του Eurobasket 2017, αλλά δίχως το μεγάλο της αστέρι, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο 23χρονος φόργουαρντ μέσω της επίσημης σελίδας του στο Facebook (λίγες ώρες μετά «κατέβασε» την ανάρτηση), γνωστοποίησε το Σάββατο πως δεν θα δώσει το «παρών» με την Εθνική, καθώς εξακολουθεί να πονάει στο γόνατο. Ο Αντετοκούνμπο αντιμετώπιζε πρόβλημα από το ξεκίνημα της προετοιμασίας της Εθνική ομάδας και γι΄ αυτό και αγωνίστηκε μόλις σε ένα φιλικό στο τουρνουά του Βελιγραδίου. Στην ανακοίνωσή του ανέφερε πως ένιωθε ενοχλήσεις και εξετάστηκε από τον γιατρό των Μιλγουόκι Μπακς στην Κίνα και δεν πέρασε τα τεστ στα οποία υποβλήθηκε. Ετσι, περίπου 10 ημέρες πριν το πρώτο τζάμπολ η Εθνική ομάδας έμαθε ότι χάνει τον καλύτερο παίκτη της! Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Κώστας Μίσσας που ήταν αρκετά κοντά στον παίκτη, μίλησε στο ραδιόφωνο του Sport24 για την απουσία του και όλα αυτά που προηγήθηκαν. Αναλυτικά όσα δήλωσε: Για το φιλικό με τη Μεγάλη Βρετανία: «Είχαμε τρεις απουσίες, τελευταία στιγμή η γαστρεντερίτιδα τους κράτησε στην Αθήνα. Τα υπόλοιπα παιδιά έκαναν πολύ μεγάλη προσπάθεια. Είδαμε κάποια πράγματα, πρέπει να βελτιωθούμε στην άμυνα. Επιθετικά, έχουμε το ταλέντο για να βρούμε τις επιλογές που θέλουμε. Σε αυτή τη λογική περιμένουμε από τη Δευτέρα (21/8) τα τρία παιδιά, για να δουλέψουμε και να δούμε την εικόνα μας στο «Ακρόπολις»». Για όσα έγιναν το Σάββατο με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Είναι ένας παίκτης με ιδιαίτερες ικανότητες. Περιμέναμε πως θα ενισχύσει την ομάδα. Από την αρχή, έκανε το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας στο Καρπενήσι. Στη συνέχεια είχε κάποιες ενοχλήσεις στο δεξί γόνατο. Εκεί οι Milwaukee Bucks είπαν να ξεκουραστεί για πέντε μέρες. Έκανε μαγνητική, που έδειξε έναν ερεθισμό, αλλά δεν υπήρχε πρόβλημα για το υπόλοιπο της προετοιμασίας. Πα΄ρολ’ αυτά, δώσαμε το πενθήμερο που έπρεπε για να ξεκουραστεί. Στο τουρνουά του Βελιγραδίου, έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι, αλλά υπήρξε μια παρέμβαση από τους Bucks για να μην παίξει με τη Σερβία, για να γίνει κι από αυτούς εξέταση. Μετά 4είχε το ταξίδι στην Κίνα, που το ξέραμε καιρό πριν. Μία ώρα πριν από το σημερινό παιχνίδι, ειδοποιηθήκαμε ότι δεν έβγαλε τα physical tests». Για το αν ο τραυματισμός του είναι πρόφαση για να απουσιάσει: «Πάντα είχαμε κάποιες υποψίες στο τι ακριβώς γίνεται. Στη δική μου επαφή με τον Γιάννη, ήξερα ότι υπήρχε πίεση από την ομάδα του λόγω του ερεθισμού στο γόνατό του. Εξηγήσαμε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σε τελική ανάλυση, αυτό που θέλαμε ήταν να μας πουν αν από τη δική τους πλευρά θα παίξει ή όχι. Εμείς μπήκαμε στη διαδικασία να διαχειριστούμε αυτό το κομμάτι, χωρίς να πιέσουμε για κάτι. Δεν θέλαμε να μπούμε στο τρυπάκι πως εμείς δημιουργήσαμε το πρόβλημα, ενώ δεν ήταν έτσι». Για την επαφή του με τον Γιάννη στη διάρκεια της προετοιμασίας: «Ο Γιάννης ήταν σε αναμμένα κάρβουνα, για να παίξει. Μια δυο φορές που στο β’ κομμάτι της προπόνησης, που τον ξεκούραζα, διαμαρτυρόταν γιατί δεν έπαιζε. Τον κρατούσα εκτός λόγω των ενοχλήσεων στο γόνατό του. Από εκεί και πέρα, είχαμε αυτή την κατάληξη. Μίλαγα επίσης με τον ατζέντη του σε καθημερινή βάση. Είχαμε ενημερώσει και τα υπόλοιπα παιδιά για το τι γίνεται, για να ξέρουν κι αυτοί. Μία ώρα πριν από το παιχνίδι, μου είπε ότι δεν πέρασε τα physical tests και δεν θα παίξει». Για το πως αλλάζουν τα πλάνα του: «Ο Γιάννης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές θέσεις, κάτι που δεν θα το έχουμε πια. Τελειώνει αυτό το κομμάτι, έχουμε μια ομάδα εδώ. Πιστεύω ότι έχει καρδιά και ταλέντο αυτή η ομάδα. Στην τελική, η ιστορία γράφεται από τους παρόντες, όχι από τους απόντες». Για το προσωπικό του παράπονο: «Το μόνο που με στεναχωρεί, σε προσωπικό επίπεδο, είναι ότι θα ήθελα να με πάρει ένα τηλέφωνο να μου το πει. Είχαμε μιλήσει πολύ, είχαμε περάσει μια διαδικασία για την υπόθεση. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να με πάρει ένα τηλέφωνο. Είχαμε διαρκή επαφή προηγουμένως, για το πως θα το διαχειριστούμε. Κάποια στιγμή ο GM των Bucks, μου έλεγε να προσέχω γιατί έχουν επενδύσει πολλά λεφτά. Του απάντησα πως κι εμείς έχουμε επενδύσει ως χώρα, και θα τον προστατεύσουμε με κάθε τρόπο, όπως κάνουμε με όλους τους παίκτες. Ξέραμε τι πρέπει να κάνουμε». Για τους στόχους της Ελλάδας στο EuroBasket μετά από αυτή την εξέλιξη: «Πρέπει να το δούμε κομμάτι – κομμάτι. Να περάσουμε από τον όμιλο και μετά να δούμε τα νοκ άουτ παιχνίδια. Σε αυτή τη λογική, όλοι οι υπόλοιποι παίκτες είναι έμπειροι και με ταλέντο. Θα κοιτάξουμε να καλύψουμε με άλλη αγωνιστική λογική, αυτά που χάνουμε από την απουσία του Γιάννη. Ένα κομμάτι που θα χαθεί είναι ότι μπορούσε να παίξει ως πλέι μέικερ, μετά από δικό του ριμπάουντ. Πρέπει ως ομάδα να δουλέψουμε για να καλύψουμε το κενό του». Η ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο την οποία εν συνεχεία απέσυρε iefimerida

