Αύγουστος 21st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Το Επιμελητήριο Γρεβενών θα συμμετέχει στην 33η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας, που θα πραγματοποιηθεί από 7 έως 11 Οκτωβρίου 2017 στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του κτιρίου του Εκθεσιακού Κέντρου Κοζάνης και προσκαλεί όλες τις επιχειρήσεις – μέλη του να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής . Η Συμμετοχή του Επιμελητηρίου και των επιχειρήσεων μελών μας είμαστε βέβαιοι ότι θα δώσει τη δυνατότητα στα μέλη μας να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίας τους , να τα κάνουν γνωστά στο καταναλωτικό κοινό, να προωθήσουν εμπορικές συνεργασίες με νέους πελάτες ,να κλείσουν συμφωνίες και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα τους . Φέτος για τον κλάδο των τροφίμων και ποτών θα υπάρξει ειδικό θεματικό αφιέρωμα ,όπου με τη συμμετοχή γνωστών πανελλαδικά αρχιμαγείρων (ΣΕΦ) θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις γευσιγνωσίας ,στις οποίες πρωταγωνιστές θα είναι τα αγνά τοπικά προϊόντα διατροφής της περιοχής και της χώρας γενικότερα.

Σας ενημερώνουμε ενδεικτικά ότι το κόστος ενοικίασης εσωτερικού χώρου στο κτίριο του Εκθεσιακού Κέντρου Κοζάνης ανέρχεται στο ποσό των 45,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α ανά τετραγωνικό μέτρο(τ.μ).

Για τα Μέλη του Επιμελητηρίου Γρεβενών 15,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α ανα τετραγωνικό μέτρο ). Αιτήσεις Συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες για τον τιμοκατάλογο κ.α. μπορείτε να ζητήσετε από τη Γραμματεία του Εκθεσιακού Κέντρου Κοζάνης τηλ. επικοινωνίας 24610 45977-45978. Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Ράμμος

