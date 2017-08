Αύγουστος 21st, 2017 by Σταματίνα

Να δίνεται επίσημα η υπηκοότητα σε όλα τα παιδιά μεταναστών, όταν γεννιούνται υποστηρίζει σε μήνυμά του ο Πάπας Φραγκίσκος. Σύμφωνα με τον ποντίφικα πρέπει να δοθούν ευρύτερες ευκαιρίες νόμιμης εισόδου στις χώρες προορισμού των μεταναστών, «με ανθρωπιστικούς διαδρόμους και με μια κατάλληλη και αξιοπρεπή πρώτη δυνατότητα φιλοξενίας».



Παράλληλα, ο Πάπας τάσσεται υπέρ της απλούστευσης των διαδικασιών για τη χορήγηση βίζας τόσο για ανθρωπιστικούς λόγους όσο και για την επανένωση των οικογενειών. «Οι μαζικές απελάσεις μεταναστών και προσφύγων δεν είναι κατάλληλη λύση, ιδίως όταν αυτές πραγματοποιούνται προς χώρες οι οποίες δεν μπορούν να εγγυηθούν τον σεβασμό της αξιοπρέπειας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων», υποστηρίζει.



Επιμένει ωστόσο, ότι πρέπει να ευνοηθεί «η κουλτούρα της συνάντησης», πολλαπλασιάζοντας ταυτόχρονα τις ευκαιρίες διαπολιτισμικής ανταλλαγής αλλά και παρουσιάζοντας τις περιπτώσεις ουσιαστικής πολιτιστικής ένταξης, με προγράμματα που βοηθούν τις διάφορες κοινωνίες στο να κινηθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Ο Πάπας έστειλε και μέσω twitter το δικό του μήνυμα κατά της τρομοκρατίας «Το Άγιο Πνεύμα ας δώσει ειρήνη σε ολόκληρο τον κόσμο και ας θεραπεύσει τις πληγές του πολέμου και της τρομοκρατίας». ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

