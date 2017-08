Αύγουστος 21st, 2017 by Σταματίνα

Παιχνίδι γαι γερά στομάχια αποδεικνύεται η προεκλογική περίοδος των γερμανικών εκλογών, με τον Μάρτιν Σουλτς του SPD να ζητά έρευνα για ενδεχόμενη παράνομη χρηματοδότηση του προεκλογικού αγώνα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU). Όλα προέκυψαν μετά την αποκάλυψη της «Welt am Sonntag» ότι συνεργάτες της Καγκελαρίας, οι οποίοι μάλιστα εργάζονται με καθεστώς «μερικής απασχόλησης» αμειβόμενοι με 450 ευρώ μηνιαίως και απασχολούνται στον προεκλογικό αγώνα της Άνγκελα Μέρκελ.



Κριτική στην καγκελάριο άσκησε μεταξύ άλλων και ο γενικός γραμματέας του SPD Χουμπέρτους Χάιλ, επισημαίνοντας ότι αν η Μέρκελ χρησιμοποιεί την Καγκελαρία για τον προεκλογικό της αγώνα, «τότε πρόκειται για χειροπιαστό πολιτικό σκάνδαλο». Με μια τόσο στενή διασύνδεση κρατικών και κομματικών θέσεων θέλουν η Μέρκελ και το CDU να χρησιμοποιούν το κράτος ως λάφυρο, δήλωσε ο Χάιλ στην εφημερίδα «Die Welt» και έκανε λόγο για «απύθμενο θράσος» έναντι των πολιτών, οι οποίοι πληρώνουν με τους φόρους τους τούς πόρους της Καγκελαρίας. Τις κατηγορίες του SPD απέρριψε πάντως τη Δευτέρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Ζάιμπερτ, διευκρινίζοντας ότι η επιπλέον απασχόληση των εν λόγω εργαζόμενων είχε εγκριθεί και γνωστοποιηθεί και αφορά μόνο την προεκλογική περίοδο.



«Η Καγκελαρία ενήργησε κατά τον νόμο», τόνισε και, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, δήλωσε ότι το ίδιο είχε συμβεί με έναν εργαζόμενο στις εκλογές του 2009 και με δύο εργαζόμενους το 2013. Η «Welt am Sonntag» αναφέρεται και σε ένα ακόμη περιστατικό, την διεξαγωγή προεκλογικής σύσκεψης της καγκελαρίου με κορυφαία κομματικά στελέχη και διαφημιστές στα γραφεία του Ιδρύματος «Konrad Adenauer», το οποίο όμως χρηματοδοτείται από το Δημόσιο και θεωρητικά δεν ταυτίζεται με το CDU. Το θέμα ζήτησε να διερευνηθεί από το υπουργείο Εσωτερικών ο εκπρόσωπος του SPD για τα δημοσιονομικά Γιοχάνες Καρς. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

