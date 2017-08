Αύγουστος 21st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η κατάρτιση στα δημόσια ΙΕΚ, στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων στους καταρτιζόμενους, ούτως ώστε να διευκολύνεται η επαγγελματική τους ένταξη στην κοινωνία. Κύριος στόχος της, μέσω των ειδικοτήτων που λειτουργούν σε κάθε περιοχή, θα πρέπει να είναι η αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων της τοπικής κοινωνίας, έτσι ώστε οι μελλοντικοί επαγγελματίες, να μπορούν να απασχολούνται και να δημιουργούν στον τόπο τους. Η δημιουργία των ειδικοτήτων, πρέπει να εκκινεί από το δυναμικό και της προοπτικές της κάθε περιοχής.

Στα πλαίσια αυτά, η επιλογή των ειδικοτήτων που θα λειτουργήσουν στο ΙΕΚ Γρεβενών για το 2017-2018, για πρώτη φορά, τέθηκε σε δημόσια δημοσκόπηση στην ιστοσελίδα του ΙΕΚ και για διάστημα περίπου δύο μηνών, οι ενδιαφερόμενοι είχαν την δυνατότητα να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους σχετικά με αυτές και να διαμορφώσουν το πλαίσιο κατάρτισης που επιθυμούν. Η διεύθυνση του ΙΕΚ, με σεβασμό και εμπιστοσύνη στις επιλογές των συμμετεχόντων, προχώρησε στην πρόταση των ειδικοτήτων προς την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, μεταφέροντας με σειρά προτίμησης, τις δέκα πρώτες σε ψήφους ειδικότητες. Με ανακοίνωσή της η ΓΓΔΒΜΝΓ, ενέκρινε τις οκτώ από τις προτεινόμενες ειδικότητες.

Ανάμεσα σε αυτές, οι νέες ειδικότητες

1) Τεχνικός Γαλακτοκομίας – Τυροκόμος

2) Τεχνικός Μελισσοκομίας και

3) Τεχνικός συντήρησης και Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων, με την τελευταία μάλιστα να είναι μία από τις δύο που έχουν εγκριθεί να λειτουργήσουν σε ολόκληρη την Ελλάδα. Οι υπόλοιπες ειδικότητες που εγκρίθηκαν είναι οι παρακάτω:

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ Με νεώτερη ανακοίνωσή μας, θα ενημερώσουμε για τις ημερομηνίες και τον τρόπο δήλωσης των προτιμήσεων των υποψηφίων καταρτιζομένων. Ο Διευθυντής

Τριμίντζιος Χρήστος

