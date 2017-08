Αύγουστος 21st, 2017 by Σταματίνα

Υλικά 400 γρ. κοτόπουλο φιλέτο κομμένο σε μπουκίτσες



30 γρ. βούτυρο 2 κ.γ. κάρυ 2 κ.γ. καρύδα τριμμένη ½ ποτήρι γάλα 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο 2 καρότα κομμένα τετραγωνάκια 2 πατάτες κομμένες τετραγωνάκια ½ πιπεριά κομμένη τετραγωνάκια 50 γρ. αρακά Χυμό από ½ λεμόνι



1 κύβο knor κότας Οδηγίες Βάζουμε την καρύδα μαζί με το γάλα σε ένα μπολ και τα αφήνουμε για 10 λεπτά. Σε ένα τηγάνι λιώνουμε το βούτυρο και τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι. Προσθέτουμε τα καρότα, τις πατάτες και την πιπεριά και ανακατεύουμε. Μόλις τσιγαριστούν ρίχνουμε το κάρυ μαζί με το μείγμα με το γάλα και την καρύδα. Μόλις ξεκινήσει να βράζει ρίχνουμε μέσα τις μπουκίτσες από το κοτόπουλο, τον αρακά και τον κύβο knor. Σκεπάζουμε και αφήνουμε να βράσει σιγά σιγά για 30 λεπτά. Αν δούμε ότι στεγνώνει πολύ προσθέτουμε λίγο νερό. Σβήνουμε με το χυμό λεμονιού και σερβίρουμε με ρύζι basmati στον ατμό. botrini loading…

