Αύγουστος 21st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Για την ίδια υπόθεση αναζητούνται άλλα -3- άτομα



Οι συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Νεστορίου σε συνεργασία με

αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καστοριάς και της Ομάδας Πάταξης Διασυνοριακού Εγκλήματος του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεσοποταμίας, οδήγησαν στη σύλληψη -2- υπηκόων Αλβανίας ηλικίας 22 και 31 χρονών, οι οποίοι κατηγορούνται για εισαγωγή, μεταφορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών με σκοπό τη διακίνηση τους στο εσωτερικό της χώρας. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, οργανώθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας, το Σάββατο (19-08-2017) το απόγευμα σε δασική περιοχή της Κοτύλης Καστοριάς συνελήφθησαν οι προαναφερόμενοι. Ειδικότερα, το απόγευμα της ίδιας μέρας, οι παραπάνω εντοπίστηκαν να έχουν εισέλθει παράνομα στη χώρα πεζή και να μεταφέρουν, από κοινού με άλλα -3- άτομα που αναζητούνται, -5- ταξιδιωτικούς σάκους που περιείχαν -66- συσκευασίες κάνναβης, βάρους -78- κιλών και -460- γραμμαρίων. Επίσης στην κατοχή του 31χρονου βρέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης. Συνολικά κατασχέθηκαν: -78- κιλά και -462,5- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

-3- κινητά τηλέφωνα και

-2- κάρτες SIM. Οι άλλοι -3- δράστες-συναυτουργοί τους, εκμεταλλευόμενοι το δασώδες και δύσβατο της περιοχής διέφυγαν της σύλληψης και αναζητούνται. Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καστοριάς, ενώ οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία, θα οδηγηθούν στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.

