Αύγουστος 21st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η τρομοκρατική επίθεση στη Βαρκελώνη αποκάλυψε για μία ακόμη φορά τη φοβερή υποκρισία του δυτικού ανθρώπου και την τραγική σύγχυση του νου του. Επειδή κινδυνεύουμε να κατηγορηθούμε ότι επιχαίρουμε για το συμβάν και εκφράζουμε συμπάθεια προς τους τρομοκράτες, σπεύδουμε να το καταδικάσουμε απερίφραστα. Έχει όμως αυτό κάποιο νόημα; Το καταδικάζουμε με βάση ποιο κριτήριο; Τις ευρωπαϊκές αξίες, τις οποίες έσπευσαν πολιτικοί ηγέτες και άλλοι παράγοντες να μας υπενθυμίσουν βεβαιώνοντας παράλληλα ότι τις υπερασπίζονται και θα εξακολουθήσουν να τις υπερασπίζονται και επιχειρώντας να καθησυχάσουν τους λαούς ότι οι δυνάμεις της αποσταθεροποίησης δεν πρόκειται να κάμψουν το φρόνημα των προασπιστών των πανανθρωπίνων ιδανικών; Αστεία η καταδίκη προσώπων, τα οποία με τις ενέργειές τους αποδεικνύουν ότι καταδικάζουν απερίφραστα τις ευρωπαϊκές αξίες. Μάλιστα επί δεκαετίες διαδηλώνουν τα πρόσωπα αυτά σε ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις εκφράζοντας την περιφρόνηση τους σ’ αυτές με συνθήματα όπως «στο διάβολο η δημοκρατία και η ελευθερία σας» και τονίζοντας ότι γι’ αυτούς υπέρτατη αξία είναι η σαρία! Ασφαλώς και οι τρομοκράτες πρέπει να καταδικάζονται με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο, δεν έχει όμως νόημα να ζητούμε από αυτούς μεταμέλεια, αφού δεν πρόκειται να αποδεχθούν ποτέ, αν επιζήσουν μετά το τρομοκρατικό κτύπημα, ότι διέπραξαν κάποιο κακό. Η ενέργεια υπαγορεύεται από την πίστη τους, όπως την ερμηνεύει μερίδα, ευτυχώς, μουσουλμάνων και όχι όλοι. Ξεκινούν να δράσουν με τις «ευλογίες» ιερωμένων της πίστης τους και στενών συγγενικών τους προσώπων! Η επιτυχία τους εξασφαλίζει περίοπτη θέση στον παράδεισο τους των υλικών απολαύσεων! Στην ομοφωνία των δηλώσεων των πολιτικών ηγετών μόνη παραφωνία ο πάπας, ο οποίος δήλωσε ότι θα προσευχηθεί υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των θυμάτων. Θα απευθυνθεί στον Θεό, τον οποίο όλοι οι άλλοι προκλητικά αγνοούν, καθώς έχουν θεμελιώσει τις αξίες, που υποτίθεται ότι προασπίζονται, στο υλιστικό κοσμοείδωλο και αγωνίζονται με συνέπεια να ξεριζώσουν από τις ψυχές των λαών τους τα όποια κατάλοιπα χριστιανικής πίστης, η οποία βάλλεται πανταχόθεν με φρικτές συκοφαντίες εμπαθών εχθρών της. Τόσο ο σημερινός όσο και προηγούμενοι πάπες δεν βρήκαν τη δύναμη να προβούν σε αυτοκριτική για άθλιες ενέργειες κατά το παρελθόν, οι οποίες έδωσαν αφορμή να οργανωθεί το κίνημα αμφισβήτησης, αρχικά, και απόρριψης, στη συνέχεια της χριστιανικής πίστης. Ποιος πάπας προσευχήθηκε για τα θύματα της «ιερής εξέτασης» ή των διώξεων κατά των διαμαρτυρομένων; Στην εποχή μας προσφιλείς είναι οι διαθρησκειακοί διάλογοι με πρωτοβουλία συνήθως του Βατικανού. Τί άραγε να συζητούν κατ’ αυτούς και τί έχουν επιτύχει μέχρι τώρα στην προσπάθεια ειρήνευσης του πλανήτη με την αλληλοκατανόηση μεταξύ των πιστών των διαφόρων θρησκειών; Δεν είναι δύσκολο να απαντήσουμε θέτοντας κάποιο άλλο ερώτημα: Υπήρξε μουσουλμάνος θρησκευτικός ηγέτης, ο οποίος καταδίκασε τα τρομοκρατικά κτυπήματα; Ακόμη και οι μετριοπαθείς δεν τολμούν, αποφεύγοντας να προκαλέσουν τους εμπαθείς, τους αποκαλούμενους φονταμενταλιστές, και να τεθούν στο στόχαστρο με την κατηγορία της προδοσίας του Κορανίου. Αλλά και οι χριστιανοί θρησκευτικοί ηγέτες με μισόλογα και αοριστολογίες τοποθετούνται στις δηλώσεις τους στα καυτά προβλήματα που ταλανίζουν τους λαούς του πλανήτη, αποφεύγοντας επιμελώς να δείξουν τους ενόχους! Συνεπώς η πρόσφατη έκκληση 22 θρησκευτικών ηγετών για προσέγγιση και ανάπτυξη φιλίας μεταξύ απλών ανθρώπων διαφόρων θρησκειών είναι χωρίς νόημα. Οι απλοί άνθρωποι σέβονται πολύ περισσότερο την ειρήνη και τα άλλα ιδανικά από τους ηγέτες τους, θρησκευτικούς και πολιτικούς. Ευρωπαϊκές αξίες! Πόσοι λόγοι εκφωνήθηκαν και πόσα τα γραπτά που τις εγκωμίασαν κατά την εποχή της νεωτερικότητας! Ελευθερία, δημοκρατία, δικαιοσύνη, ειρήνη και πλήθος άλλων. Πότε τις προασπίστηκαν ή, έστω, τις σεβάστηκαν στοιχειωδώς, οι Ευρωπαίοι; Μήπως στο όνομα της ελευθερίας ανέπτυξαν το φρικτό δίκτυο της αποικιοκρατίας; Οι μόνοι ανεύθυνοι για την αθλιότητα αυτή είναι οι Σκανδιναβοί, όμως δεν απέφυγε ακόμη και η Σουηδία το τρομοκρατικό κτύπημα! Έχουν καταγράψει τον αριθμό των θυμάτων της αποικιοκρατίας, κάτω από άθλιες συνθήκες εργασίας, για τις οποίες θα έφριτταν ακόμη και οι φεουδάρχες του Μεσαίωνα; Έχουν καταγράψει τον αριθμό των θυμάτων στους αγώνες των λαών για την απόκτηση της ανεξαρτησίας τους; Ο τελευταίος τρομοκράτης, όπως δηλώθηκε, προέρχεται από χώρα του Μαγκρέμπ. Ο τρομοκράτες φαίνεται να κτυπούν τυφλά και χωρίς λογική σκέψη, καθώς δεν είναι οπαδοί του «ορθολογισμού», τον οποίο άλλωστε αγνοούν. Μάλιστα κατά τραγική ειρωνεία θεωρούν ότι πλήττουν χριστιανικούς στόχους! Αθώα τα θύματα εκ πρώτης όψεως, αθώα και η Ισπανία, αφού η χώρα των τρομοκρατών υπήρξε αποικία της Γαλλίας. Πόσο αθώα όμως είναι αυτά και όλοι μας, ενώ ο βίος μας επικεντρώνεται στο να περνούμε καλά εκδηλώνοντας παντελή αδιαφορία για το δράμα των φτωχών και καταφρονεμένων πληθώρας λαών του πλανήτη, θυμάτων των προασπιστών των ευρωπαϊκών αξιών; Πόσο αθώα είναι η αποικιοκρατική Ισπανία, που δήλωσε αλληλέγγυα προς τη Γαλλία, όταν εκείνη δεχόταν τα τρομοκρατικά κτυπήματα; Παραδέχθηκαν οι ηγέτες της Γαλλίας τα εγκλήματά τους κατά τους αιώνες 19ο, 20ο και 21ο; (τα προηγουμένων αιώνων βαρύνουν το φεουδαλικό καθεστώς, που καταπολεμούσε τις «ευρωπαϊκές αξίες»!). Μας εξήγησε κάποιος κατά τρόπο πειστικό, γιατί οργανώθηκε η επίθεση κατά της Λιβύης, η οποία οδήγησε όχι μόνο στον φόνο του Καντάφι, αλλά στη διάλυση της χώρας; Γνωρίζουμε τον αριθμό των θυμάτων της επιχείρησης; Συνειδητοποιήσαμε ότι σημαντική υπήρξε η διάθεση της βάσης της Σούδας για την εφόρμηση γαλλικών κυρίως αεροπλάνων; Συνειδητοποιούν οι πολιτικοί μας την αλαζονεία τους, όταν τονίζουν ευκαίρως ακαίρως ότι η χώρα μας αποτελεί νησίδα σταθερότητας; Αποκλείεται στο μέλλον να βρεθούμε στο στόχαστρο των τρομοκρατών, όπως η Σουηδία; Το πλέον σημαντικό όμως είναι το ακόλουθο: Ποιοι υπήρξαν οι αντίπαλοι του Καντάφι, τους οποίους η δυτική τηλεόραση πρόβαλλε διαρκώς στην προώθησή τους προς την πρωτεύουσα για την ανατροπή του δικτάτορα; Ήταν ή δεν ήταν οργανωμένοι στον στρατό των δολοφόνων του ISIS; Και ναι μεν ο Καντάφι ήταν δικτάτορας, όπως και όλοι οι ηγέτες των μουσουλμανικών χωρών καθώς στις αξίες της θρησκείας τους δεν περιλαμβάνεται η δημοκρατία. Όμως τον εκδημοκρατισμό των μουσουλμανικών χωρών επιχείρησαν οι δυτικοί αρχίζοντας από την καταστροφή των πλέον ανεκτικών κοινωνιών, του Ιράκ και της Συρίας, και αφήνοντας στο απυρόβλητο τις πλέον ολοκληρωτικές, όπως η Σαουδική Αραβία και τα Εμιράτα του Κόλπου. Και το επέτυχαν αυτό οργανώνοντας, εκπαιδεύοντας, εξοπλίζοντας και αποστέλλοντας ψυχρούς εκτελεστές και δολοφόνους, στο όνομα δήθεν της θρησκείας τους κατά των δυστύχων λαών των διαλυμένων δύο λαών! Πίστευαν οι δυτικοί ότι οι τζιχαντιστές θα ήσαν εφ’ όρου ζωής υποταγμένοι στα αφεντικά τους και δεν θα στρέφονταν ποτέ εναντίον τους! Πίστευαν, όπως προηγουμένως και οι Σοβιετικοί, ότι ήταν δυνατόν να επικρατήσει ο κομμουνισμός στο Αφγανιστάν! Οι υπηρεσίες Ασφαλείας γνώριζαν ότι φανατικοί μουσουλμάνοι, πολίτες ευρωπαϊκών χωρών, κινούνταν προς τη Μέση Ανατολή και κατατάσσονταν στον ISIS! Όμως δεν έδιναν την παραμικρή σημασία. Πήγαιναν να δολοφονήσουν μη Ευρωπαίους ή Βορειοαμερικανούς πολίτες! Η αναλογία της αξίας των ανθρώπων έχει καθιερωθεί από τους ναζί και εξακολουθεί να ισχύει: 100 άλλοι για έναν Γερμανό νεκρό! Και μόνο μετά τη δημόσια τελετουργική εκτέλεση του πρώτου αξίας ανθρώπου, ενός δυτικού, η κοινή γνώμη στη Δύση πληροφορήθηκε, επί τέλους, ότι ο ISIS είναι στρατός δολοφόνων. Πόσα τα θύματά του μέχρι σήμερα; Όχι λιγότερα από 500.000 σε Ιράκ και Συρία.Παρ’ αυτά οι εξαγγελίες για τη διάλυση του στρατού σε συντομότατο χρονικό διάστημα έμειναν ανεκπλήρωτες και το δράμα των λαών στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται. Όμως τα ΜΜΕ κρίνουν ότι μόνο όταν οι τρομοκράτες εφορμούν σε ευρωπαϊκό έδαφος πρέπει να ρίχνεται άπλετο φως στο συμβάν. Ρίχνεται άραγε; Γνωστοποιείται ο φάκελος του τρομοκράτη, ώστε να γίνουν γνωστά τα «κατορθώματά» του εκτός ευρωπαϊκού εδάφους; Οι λαοί της Ευρώπης έστρεψαν την πλάτη στον Θεό της αγάπης, πολέμησαν και πολεμούν με πάθος το Ευαγγέλιό του και εξακολουθούν να μιλούν για αξίες! Ω της υποκρισίας! «ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ»

