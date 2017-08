Αύγουστος 21st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με κάθε δέουσα επισημότητα τελέστηκε χθες 20 Αυγούστου 2017 στην Αννίτσα η επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο των πεσόντων κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο (1940-1941), χοροστατούντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Γρεβενών κκ. Δαβίδ και παρουσία του Δημάρχου, κου Γιώργου Δασταμάνη. Η εκδήλωση διεξήχθη με την συνδρομή του Ελληνικού Στρατού σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Γρεβενών και τον Σύνδεσμο Τραυματιών και Οπλιτών του Νομού Γρεβενών.



Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών κ. Σημανδράκος, οι αντιδήμαρχοι Τριγώνης Χρήστος και Κιάκας Ζήσης, ο δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος της ΔΕΚΕΓ Γιάννης Μίχος, οι δημοτικοί σύμβουλοι Κώστας Παλάσκας και Γιάννης Νασίκας, ο περιφερειακός σύμβουλος Γιάννης Γιάτσος, οι πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Φιλιππαίων Παναγιώτης Σιακαβάρας, Σαμαρίνας Γιάννης Λυγούρας, Δοτσικού Τσιουμπέρη Μερόπη και Σμίξης Σακελλάρης Βιορέλλης,ο Υποδιοικητής του 586 Μ/Π Τάγματος Πεζικού Ζήσης Κουτσοδήμος ,ο αστυνόμος Α΄ Σακαγιάννης Γιώργος, υποδιοικητής της Π.Υ. Γρεβενών κ. Ζαψαλής Ιωάννης, πλήθος κόσμου και εκπρόσωποι συλλόγων. Για το ιστορικό υπόβαθρο της εκδήλωσης μίλησε ο συνταξιούχος εκπαιδευτικός Πέτρου Ιωάννης

