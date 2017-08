Αύγουστος 21st, 2017 by Σταματίνα

Τουλάχιστον 100 ειδικοί σε θέματα ρομποτικής παροτρύνουν, σε επιστολή που απέστειλαν πρόσφατα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, να αναληφθεί άμεση δράση για την αποτροπή ανάπτυξης «ρομπότ δολοφόνων». Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το βρετανικό ειδησεογραφικό δίκτυο BBC, στην επιστολή οι ειδικοί σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης, μεταξύ των οποίων και ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, προειδοποιούν για μια «τρίτη πολεμική επανάσταση». Επιπλέον αναφέρεται ότι η «αυτόνομη θανατηφόρα» τεχνολογία θα μπορούσε να αποτελέσει το κουτί της Πανδώρας.



Οι 116 ειδικοί ζητούν από τον ΟΗΕ την απαγόρευση της χρήσης Τεχνητής Νοημοσύνης για τη διαχείριση όπλων. «Εάν αναπτυχθούν, θα επιτρέψουν τη διεξαγωγή ένοπλων συγκρούσεων σε μεγαλύτερη κλίμακα από ό,τι έχει δει μέχρι τώρα ο κόσμος και σε χρονικά πλαίσια ταχύτερα από ό,τι μπορούν να κατανοήσουν οι άνθρωποι» αναφέρεται στην επιστολή κι προστίθεται: «Αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν επίσης όπλα για την ενίσχυση της τρομοκρατίας, όπλα τα οποία τρομοκράτες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν εναντίον αθώων πληθυσμών και όπλα τα οποία θα μπορούσαν να παραβιάσουν χάκερ, ώστε αυτά να «συμπεριφέρονται» με ανεπιθύμητους τρόπους».



Όπως αναφέρει στο δημοσίευμά του το BBC, το ύφος της επιστολής έχει επιτακτικό χαρακτήρα, αφού οι ειδικοί προειδοποιούν ότι «δεν απομένει πολύς χρόνος για δράση». «Μόλις ανοίξει το κουτί της Πανδώρας θα είναι δύσκολο να κλείσει» προειδοποιούν. Οι ειδικοί ζητούν να περιληφθεί στον κατάλογο απαγόρευσης όπλων βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για ορισμένα συμβατικά όπλα (CCW), αυτό που περιγράφουν ως «ανήθικη τεχνολογία». Μια ενδεχόμενη απαγόρευση ανάπτυξης τεχνολογίας «ρομπότ δολοφόνων» είχε συζητηθεί παλαιότερα από επιτροπές του ΟΗΕ. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι το 2015, τουλάχιστον 1.000 ειδικοί σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης, επιστήμονες και ερευνητές είχαν αποστείλει επιστολή επισημαίνοντας τους κινδύνους από την ανάπτυξη αυτόνομων όπλων. Μεταξύ αυτών που είχαν υπογράψει την εν λόγω επιστολή ήταν ο διακεκριμένος επιστήμονας Στίβεν Χόκινγκ, ο συνιδρυτής της Apple Στίβεν Βόσνιακ και ο Έλον Μασκ. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

