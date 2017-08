Αύγουστος 21st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Εξασφάλισε την συμμετοχή σου στην ακαδημία βόλεϊ του Αστέρα Γρεβενών και γίνε εσύ το επόμενο αστέρι της ομάδας.

Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής τις ώρες 17:30 με 19:00, στο κλειστό γυμναστήριο του 1ου Λυκείου (εκεί όπου γίνονται οι προπονήσεις).

Ημέρα έναρξης εγγραφών, Τετάρτη 23 Αυγούστου

Με κάθε εγγραφή δώρο, ένα box volley kid. Τηλέφωνα επικοινωνίας: Σάκης Τσιμπέρης 6972773581, Χρήστος Χαντές 6970035131, Κατερίνα Τσάτσα 6944424329.



