Αύγουστος 20th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στα Γρεβενά, συναντήθηκαν το Σάββατο (19-8), 36 χρόνια μετά την αποφοίτησής τους από το 2ο Γενικό Λύκειο Γρεβενών, παλιοί συμμαθητές όπου ξύπνησαν αναμνήσεις από τα ανέμελα σχολικά χρόνια.

Στην συνάντηση που έγινε στο «Ακραίον», θυμήθηκαν γεγονότα από εκείνη την εποχή, και βρήκαν την ευκαιρία να συζητήσουν για τη μετέπειτα εξέλιξή τους.

Ένας εκ των διοργανωτών ο νομικός Στάθης Τσιουμέλας, μιλά στην camera του Grevena TV:



Επόμενο ραντεβού στις 19-8-2017

