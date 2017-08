Αύγουστος 20th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Το Πάρκο των Μανιταριών, επισκέφθηκε το Σάββατο (20-8), ο Μητροπολίτης Γρεβενών κ.Δαβίδ, όπου πραγματοποιείται η 14η Πανελλήνια Γιορτή Μανιταριού.





Τον ποιμενάρχη μας, ξενάγησε στα περίπτερα των εκθετών, ο Δήμαρχος Γρεβενών Γιώργος Δασταμάνης, όπου συνομίλησαν με τους επαγγελματίες για τα προϊόντα τους και ευχήθηκε σε όλους καλές δουλειές.

