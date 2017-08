Αύγουστος 20th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Εκεί και ο «Κούκος»

Μάγεψε το κοινό η μοναδική Μαρία Παπαγεωργίου με την ανεπανάληπτη ερωτική της φωνή, στις εκδηλώσεις της 2ης μέρας της 14ης Γιορτής Μανιταριού που πραγματοποιείται στα Γρεβενά.







Μοναδικοί και oι Manitarock:

Δείτε μερικές εικόνες από την 2η μέρα των εκδηλώσεων:























































































