Αύγουστος 20th, 2017 by Σταματίνα

Η τακτική άσκηση και ο ποιοτικός ύπνος είναι αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισης του στρες. Ωστόσο, εξίσου σημαντική μπορεί να αποδειχθεί και η συμβολή της κατάλληλης διατροφής στη μείωση του στρες και του άγχους. Δείτε 3 τροφές που θα σας βοηθήσουν να το αντιμετωπίσετε…



Μαύρη σοκολάτα Η μαύρη σοκολάτα έχει συσχετιστεί με υψηλότερα επίπεδα σεροτονίνης (μια χημική ουσία υπεύθυνη για τη ρύθμιση της διάθεσης). Είναι επίσης πλούσια σε μαγνήσιο, το οποίο μειώνει το άγχος. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείτε να καταναλώνετε αλόγιστα σοκολάτα, αλλά ένα μικρό κομμάτι με 70-85% κακάο μπορεί να σας κάνει καλό. Γκρέιπφρουτ Τα γκρέιπφρουτ είναι πλούσια σε βιταμίνη C, η οποία έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τα επίπεδα κορτιζόλης στο σώμα, καθώς και τις σωματικές και ψυχολογικές επιπτώσεις του στρες. Αν δεν σας αρέσει το γκρέιπφρουτ, δοκιμάστε πορτοκάλια ή πιπεριές, που είναι επίσης πλούσια σε βιταμίνη C.



Πράσινα φυλλώδη λαχανικά Τα πράσινα λαχανικά όπως το σπανάκι και το μπρόκολο, είναι πλούσια σε φολικό οξύ, ένα θρεπτικό συστατικό που βοηθά στη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων σεροτονίνης. Τα σπαράγγια περιέχουν επίσης υψηλά επίπεδα αυτής της υδατοδιαλυτής βιταμίνης.

