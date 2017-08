Αύγουστος 20th, 2017 by Σταματίνα

Το τρέξιμο είτε στο διάδρομο ενός γυμναστηρίου, είτε στο γήπεδο ή ακόμα και στην εξοχή ή το νησί -γιατί ναι υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι ανάμεσα μας- έχει πολλά οφέλη για την υγεία μας, ενώ μας οδηγεί στην επίτευξη ενός πολυπόθητου στόχου: την καύση θερμίδων και την τελική απώλεια λίπους και βάρους.



Τι γίνεται όμως, όταν εσείς φροντίζετε να μην χάνετε ούτε χιλιόμετρο, αλλά ο δείκτης της ζυγαριά σας παραμένει κολλημένος στα ίδια κιλά; Στους παράγοντες που επηρεάζουν τη φυσική σας κατάσταση και το βάρος σας είναι οπωσδήποτε η διατροφή σας, παρόλα αυτά ίσως βασικός υπεύθυνος της στασιμότητας που παρατηρείτε να είναι ο τρόπος με τον οποίο τρέχετε. Για να αυξήσετε τις επιδόσεις σας και τις πιθανότητες να κάψετε περισσότερες θερμίδες, αλλά και να κάνετε το χρόνο που αφιερώνετε στο τρέξιμο να έχει ακόμα πιο πολύ ενδιαφέρον, θα πρέπει να κάνετε 4 μικρές αλλαγές στην τακτική σας. Ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές: Προτιμήστε τη διαλλειματική άσκηση Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι θα πρέπει να εφαρμόσετε εναλλαγές τρεξίματος, να μεταβαίνετε από υψηλή ένταση σε χαλαρό τρέξιμο. Με τον τρόπο αυτό θα γίνετε σταδιακά γρηγορότεροι, θα ενδυναμώσετε τους μύες σας και θα χάσετε περισσότερο λίπος. Αυξήστε το χρόνο που τρέχετε Ενα από τα μυστικά των προπονητών είναι η αύξηση του χρόνου στο τρέξιμο, η οποία και βοηθάει στη μεγαλύτερη σταδιακά μείωση του σωματικού λίπους, αλλά και βάρους.

Ανασηκώστε τα γόνατα Μια από τις σημαντικές εναλλαγές που μπορείτε να εφαρμόσετε στο τρέξιμο είναι να ανασηκώνετε τα γόνατα σας και να τρέχετε έχοντας τα ψηλά σε κάθε κίνηση του ποδιού για λίγα λεπτά κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Αν γυμνάζεστε στο διάδρομο ενός γυμναστηρίου, χρησιμοποιήστε το όργανο αυτό γυμναστικής, προκειμένου να κάνετε μια ποικιλία από ασκήσεις για όλο τον κορμό, όπως ακριβώς στο παρακάτω βίντεο. loading…

This entry was posted on Κυριακή, Αύγουστος 20th, 2017 at 21:55 and is filed under ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.