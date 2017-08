Αύγουστος 20th, 2017 by Σταματίνα

Εκτοξεύτηκε χειροκίνητα στο διάστημα, από τον ποντιακής καταγωγής Ρώσο κοσμοναύτη Φιοντόρ Γιουρτσίχιν (Θεόδωρος Γιουρτσίχιν-Γραμματικόπουλος), ρωσικής κατασκευής νανοδορυφόρος, ο οποίος έχει δημιουργηθεί σχεδόν στο σύνολό του από τρισδιάστατο εκτυπωτή. Στόχος είναι να μελετηθούν οι επιπτώσεις του διαστήματος στα σύνθετα πολυμερή και κεραμικά υλικά που έχουν παραχθεί από τρισδιάστατο εκτυπωτή. Ο μικροσκοπικός δορυφόρος τύπου CubeSat έχει διαστάσεις 30Χ11Χ11 εκατοστών και βάρος 3,7 κιλών. Εκτός από τους ηλεκτρονικούς αισθητήρες του θα μεταδώσει στη ραδιοσυχνότητα 437,025 MHz χαιρετίσματα στον πλανήτη Γη σε δέκα γλώσσες, τα οποία ηχογράφησαν φοιτητές του Πολυτεχνείου του Τομσκ στη Σιβηρία, όπου κατασκευάσθηκε ο δορυφόρος Tomsk-TPU-120, σε συνεργασία με τη ρωσική αεροδιαστημική εταιρεία S.P.Korolev Rocket & Space Corporation Energia. Ο Γιουρτσίχιν, διοικητής της αποστολής 52 του ISS, ο οποίος συνοδευόταν από ένα νεότερο Ρώσο κοσμοναύτη, τον μηχανικό Σεργκέι Ριαζάνσκι, συνολικά πραγματοποίησε τη διαδοχική χειροκίνητη εκτόξευση πέντε νανοδορυφόρων, ο καθένας από τους οποίους έχει διαστάσεις έως μισού μέτρου και βάρος έως δέκα κιλών αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.



Δύο μίνι-δορυφόροι με την ονομασία Tanyusha εκτοξεύθηκαν ο ένας επ’ ευκαιρία της 60ής επετείου της εκτόξευσης του πρώτου τεχνητού δορυφόρου στην ιστορία, του «Σπούτνικ 1» της ΕΣΣΔ, και ο άλλος λόγω της 160ής επετείου από τη γέννηση του Ρώσου επιστήμονα Κονσταντίν Τσιολκόφσκι, «πατέρα» της θεωρητικής αστροναυτικής και του πυραυλικού προγράμματος της Ρωσίας. Τέλος, δύο ακόμη δορυφόροι, ο TNS-0 και ο TS530-Zerkalo, σε σχήμα μεταλλικής σφαίρας όπως ο αρχικός «Σπούτνικ», απελευθερώθηκαν στο διάστημα για να τεστάρουν ο πρώτος ένα πειραματικό σύστημα πλοήγησης και ο δεύτερος την πυκνότητα της γήινης ατμόσφαιρας. Οι δύο κοσμοναύτες της Ρωσικής Διαστημικής Υπηρεσίας (Roscosmos) συνέλλεξαν επίσης δείγματα από διάφορα σημεία στο εξωτερικό του Διαστημικού Σταθμού, στο πλαίσιο των μελετών για τις μικροβιακές κοινότητες που ζουν έξω από αυτόν. Τοποθέτησαν ακόμη λαβές και στύλους, που θα διευκολύνουν τους αστροναύτες στους μελλοντικούς διαστημικούς περιπάτους τους. Τέλος έκαναν το πρώτο τεστ μιας νέας και πιο εξελιγμένης διαστημικής στολής για τους Ρώσους κοσμοναύτες. Η στολή είναι εφοδιασμένη με αυτόματο σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας και με υπολογιστή, ενώ παρέχει καλύτερη προστασία από τις φθορές.



Ο διαστημικός περίπατος του Πόντιου κοσμοναύτη ξεκίνησε στις 17:36 ώρα Ελλάδας της Πέμπτης και ολοκληρώθηκε στη 01:10 της Παρασκευής, διαρκώντας επτά ώρες και 34 λεπτά (αντί για έξι ώρες που είχε αρχικά προγραμματισθεί). Μέχρι σήμερα -μετά και το νέο περίπατο- ο Γιουρτσίχιν έχει «περπατήσει» στο διάστημα 59 ώρες και 28 λεπτά, κατέχοντας την τέταρτη θέση στη σχετική λίστα όλων των αστροναυτών του κόσμου. Ο έμπειρος Γιουρτσίχιν, ο οποίος έχει τιμηθεί με την ανώτατη διάκριση του «Ήρωα» της Ρωσικής Ομοσπονδίας και με το παράσημο του Τάγματος του Φοίνικα της Ελληνικής Δημοκρατίας, γεννήθηκε το 1959 στο Βατούμι της Γεωργίας και επισκέπτεται συχνά την Ελλάδα. Αυτή την περίοδο πραγματοποιεί το πέμπτο διαστημικό ταξίδι του και το τέταρτο στον ISS, όπου βρίσκεται από τον Απρίλιο. Είναι ο όγδοος Ρώσος κοσμοναύτης που έφθασε τα πέντε διαστημικά ταξίδια και ο δεύτερος γηραιότερος που έχει βρεθεί στο διάστημα. newsbeast loading…

