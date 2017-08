Αύγουστος 20th, 2017 by Σταματίνα

Μία εφαρμογή που θα συνδέει τους ιστιοπλόους παγκοσμίως, ώστε να μοιράζονται τις γνώσεις τους για το άθλημα και να βελτιώνουν την τεχνική τους, φιλοδοξεί να φτιάξει μία ελληνική εταιρεία. Τα μέλη της νεοφυούς ομάδας «GoZone» είναι επτά Έλληνες, οι περισσότεροι εκ των οποίων έχουν ασχοληθεί με την ιστιοπλοΐα, και έχουν προχωρήσει με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών στη δημιουργία ενός συστήματος, που συνδυάζει την ενδοεπικοινωνία εκπαιδευτή και ιστιοπλόου για τη λήψη οδηγιών όποτε υπάρχει ανάγκη.



Ο Σίμος Ναλμπάντογλου, διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της εταιρείας και προπονητής ιστιοπλοΐας, εξηγεί στο ραδιόφωνο του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 FM» ότι «η ιδέα προέκυψε το 2014, βλέποντας το κενό που υπήρχε στην εκπαίδευση των νέων ιστιοπλόων. Έτσι άρχισε η υλοποίηση του συστήματος «GoZone», που δουλεύει σε πραγματικό χρόνο και δίνει άμεσα την πληροφορία στον εκπαιδευόμενο, με ένα on board hardware device (συσκευή πάνω στο σκάφος) και ένα smartwatch (έξυπνο ρολόι) που φοράει ο εκπαιδευόμενος και το τρίτο κομμάτι, που είναι η πλατφόρμα στο cloud. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει μια win-win κατάσταση μεταξύ του εκπαιδευόμενου και του εκπαιδευτή».ιστοπλοοία Ο κ. Ναλμπάντογλου επισημαίνει ότι «στόχος είναι η ιστιοπλοΐα να γίνει πιο ασφαλής, έχει δημιουργηθεί ήδη ένα πρωτότυπο σύστημα και στο επόμενο εξάμηνο θα υπάρξει διαδικασία κατασκευής βιομηχανικών πρωτοτύπων, το hardware χρειάζεται κεφάλαια και επενδυτές». Στόχος είναι, όπως αναφέρει, όλη η ομάδα να είναι Έλληνες και τελικά έχει δημιουργηθεί σήμερα η ομάδα που αποτελείται από επτά Έλληνες, που γνωρίζουν από ιστιοπλοΐα και νέες τεχνολογίες και έχουν κοινό όραμα.



Αυτούς τους μήνες, σημειώνει ο κ. Ναλμπάντογλου, «τρέχει» μία καμπάνια crowdfunding με στόχο τη διεθνή αγορά για την ανεύρεση νέων επενδυτών και αναζητείται έδρα της επιχείρησης εκτός Ελλάδας. «Η εφαρμογή θα εστιάζει σε σκάφη, μικρότερα από πέντε μέτρα μήκος και το προϊόν θα δημιουργεί μια win-win κατάσταση μεταξύ του εκπαιδευόμενου και του εκπαιδευτή» διευκρινίζει. newsbeast loading…

This entry was posted on Κυριακή, Αύγουστος 20th, 2017 at 18:51 and is filed under ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.