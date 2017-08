Αύγουστος 19th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Χίλιοι διακόσιοι έως και τρεις χιλιάδες Ευρωπαίοι που έζησαν ή πολέμησαν με το Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και τη Συρία ενδέχεται να επιστρέψουν στην Ευρώπη, αναφέρει έκθεση. Οι ειδικοί, απευθύνουν έκκληση στις ενδιαφερόμενες χώρες να προετοιμαστούν προκειμένου να διαχειριστούν την επιστροφή αυτών των προσώπων στο έδαφός τους. «Η πλειονότητα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένουν μια αργή αλλά σταθερή αύξηση των επιστροφών μαχητών του Ισλαμικού Κράτους και της οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (πρώην μέτωπο αλ Νόσρα, συνδέεται με την Αλ Κάιντα)», αναφέρει στην έκθεσή του το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ενημέρωσης για τη Ριζοσπαστικοποίηση (Radicalization awareness network, RAN), που σύστησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο αριθμός των «προσώπων που επιστρέφουν» αναμένεται να αυξηθεί εάν το αυτοαποκαλούμενο «χαλιφάτο» του Ισλαμικού Κράτους, που έχει χάσει τους τελευταίους μήνες μεγάλο μέρος των εδαφών που είχε καταλάβει στη Συρία και το Ιράκ, «ηττηθεί σε στρατιωτικό επίπεδο ή καταρρεύσει» τονίζεται στην έκθεση που εστάλη τον Ιούλιο στα κράτη μέλη της Κομισιόν. Διαφορετικές εκτιμήσεις προβλέπουν έναν αριθμό «μεταξύ 1.200 και 3.000 επιστροφών» Ευρωπαίων με «διαφορετικά υπόβαθρα», σε μεγάλη πλειονότητα «γυναίκες και παιδιά», συμπληρώνει το RAN, που υπολογίζει επίσης ότι «περίπου το 30%» έχει ήδη επιστρέψει, εν γνώσει των αρχών- τους οποίους συχνά συλλαμβάνουν- ή παρανόμως. Σύμφωνα με το RAN, «περισσότεροι από 42.000 ξένοι μαχητές τρομοκρατικών οργανώσεων» ταξίδεψαν για να ενταχθούν στις τάξεις του DAESH (αραβικό ακρωνύμιο του Ισλαμικού Κράτους) από 120 και πλέον χώρες το διάστημα 2011- 2016- ένας αριθμός πρωτοφανούς μεγέθους στην ιστορία του τζιχάντ στον κόσμο, εκ των οποίων «περισσότεροι από 5.000» από την Ευρώπη. Αναφορικά με την Ευρώπη, οι ξένοι μαχητές έχουν σε μεγάλο μέρος φύγει από «το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Βρετανία, την Αυστρία, την Φινλανδία, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Ισπανία και τη Σουηδία» σημειώνεται, ενώ διευκρινίζεται ότι το ποσοστό επιστροφής είναι «περισσότερο αυξημένο», σχεδόν στο 50%, για τη Δανία, τη Σουηδία και τη Βρετανία. Το 15- 20% των προσώπων αυτών έχει σκοτωθεί στο μέτωπο, το 30-35% έχει ήδη επιστρέψει και περίπου το 50% παραμένει στη Συρία και το Ιράκ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ώρα που οι μετακινήσεις των ξένων μαχητών φαίνεται πως έφθασαν στην κορύφωσή τους το 2005, η προοπτική επιστροφής σημαντικού αριθμού προσώπων αποτελεί «μια σοβαρή κι αυξανόμενη ανησυχία» στην Ευρώπη, δεδομένου ότι πρόσωπα που επέστρεψαν συμμετείχαν στις τρομοκρατικές επιθέσεις του Νοεμβρίου του 2015 στο Παρίσι, του Μαΐου του 2014 και Μαρτίου 2016 στις Βρυξέλλες, υπογραμμίζει η έκθεση. Ενδέχεται μάλιστα να επιστρέφουν καθώς διαλύθηκαν οι αυταπάτες που είχαν ή ενδεχομένως έχουν μετανιώσει λόγω της καιροσκοπίας (παραμένουν ριζοσπαστικοποιημένοι αλλά στοχεύουν σε καλύτερες συνθήκες ζωής) ή προκειμένου να ενταχθούν σε έναν πυρήνα τζιχαντιστών σε ύπνωση στην Ευρώπη. Ή ακόμα ακουσίως (όταν συλλαμβάνονται), επισημαίνεται. iefimerida

