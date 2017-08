Αύγουστος 19th, 2017 by Σταματίνα

Η θετική προοπτική της ελληνικής οικονομίας «αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες ότι η τρίτη αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί χωρίς να δημιουργήσει αστάθεια», επισημαίνει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών, σχολιάζοντας την απόφαση του οίκου αξιολόγησης Fitch να προχωρήσει σε αναβάθμιση.



Παράλληλα, τονίζεται στην ανακοίνωση πως «το γεγονός ότι θα υπάρξουν σημαντικά μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους θα διευκολύνει την πρόσβαση της Eλλά​δας στις αγορές». Ολόκληρη η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών: «Σε «θετική» από «σταθερή» αναβάθμισε την προοπτική της ελληνικής οικονομίας ο οίκος Fitch. Ε​ίχαν προηγηθεί οι Standard’s & Poor’s και Moody’s.



Η νέα θετική προοπτική της οικονομίας, και από τους οίκους αξιολόγησης, αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες ότι η τρίτη αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί χωρίς να δημιουργήσει αστάθεια, ενώ και το γεγονός ότι θα υπάρξουν σημαντικά μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους θα διευκολύνει την πρόσβαση της Eλλά​δας στις αγορές. ​Η κυβέρνηση συνεχίζει να εργάζεται με σταθερό βηματισμό και στόχο ​την​ δίκαιη ανάπτυξη, ώστε ο κόσμος της εργασίας, ο οποίος έφερε το κύριο βάρος της κρίσης, να είναι συμμέτοχος στα οφέλη της ανάπτυξης». iefimerida loading…

