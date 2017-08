Αύγουστος 19th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η Ζωή Λάσκαρη έφυγε ξαφνικά χθες από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών.

Εζησε μια ζωή μέσα στα φώτα, υπήρξε μια πραγματική σταρ του ελληνικού κινηματογράφου. Στο ξεκίνημά της, όμως, δεν ονομαζόταν Λάσκαρη. Το πραγματικό της όνομα ήταν Κουρούκλη, Ζωή Κουρούκλη. Η γεννημένη το 1944 Ζωή Κουρούκλη έκανε το ντεμπούτο της στα φώτα της τότε ελληνικής σόουμπιζ συμμετέχοντας στα καλλιστεία του 1959. Δεν πήγε με το όνομά της, αλλά με το ψευδώνυμο «Αμαρυλλίς».

Δύο χρόνια αργότερα ο Γιάννης Δαλιανίδης, με τον οποίο έχουν κοινή καταγωγή, την επιλέγει για πρωταγωνίστρια της ταινίας «Ο Κατήφορος» το 1961. Η τεράστια επιτυχία της ταινίας έκανε την Λάσκαρη μία από τις μεγαλύτερες σταρ της εποχής και μόνιμη πρωταγωνίστρια του ελληνικού κινηματογράφου, υπογράφoντας αποκλειστικό συμβόλαιο με τη σημαντικότερη ελληνική εταιρία παραγωγής, τη Φίνος Φιλμ. Από τότε πρωταγωνίστησε σε πολύ μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες και στα περισσότερα είδη ταινιών της εποχής (κωμωδία, κοινωνικό δράμα, μιούζικαλ) κατά την χρυσή περίοδο του ελληνικού κινηματογράφου. Ο Φιλοποίμην Φίνος επέλεξε να μην κρατήσει το πραγματικό της επίθετο, προκειμένου να μη γίνεται σύγχυση με την πρώτη της εξαδέλφη Ζωή Κουρούκλη, η οποία ήταν ήδη γνωστή τραγουδίστρια. Το επίθετο Λάσκαρη επέλεξε ο Γιάννης Δαλιανίδης από την ονομασία ενός Ιταλού. iefimerida

