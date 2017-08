Αύγουστος 19th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Της Σάντυς Τσαντάκη Είναι ένα σπίτι γεμάτο με έργα τέχνης. Περιμένατε να δείτε κάτι λιγότερο στο σπίτι του Elton John στο Λος Άντζελες; Ο Elton John είναι εκκεντρικός, φημίζεται για τη συλλογή με τα καπέλα και τις περούκες του, τα κοστούμια που φοράει σε κάθε εμφάνισή του. Αν το σπίτι του είχε ανάλογο στιλ, θα θύμιζε μάλλον τσίρκο-υπερπαραγωγή.

Το σπίτι που έχει φτιάξει μαζί με τον σύντροφο της ζωής του, David Furnish, στο Μπέβερλι Χιλς, είναι πολύ πιο αφαιρετικό, από αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Λευκό, μίνιμαλ, σίγουρα εντυπωσιακό, αλλά όχι με τόσα χρώματα και λεπτομέρειες, όσο θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Είναι και οι δύο συλλέκτες έργων τέχνης, σύγχρονης τέχνης, και συχνά επενδύουν σε ανερχόμενους καλλιτέχνες. Το σπίτι είναι ροκ, και μοντέρνο, ένα άνετο σπίτι για μια οικογένεια που μεγαλώνει, για τον Elton John και τα δύο παιδιά που θα απολαύσουν οικογενειακές στιγμές σε μια κατοικία που χτίστηκε στη δεκαετία του ’60. Με πρόσβαση στον μπροστινό και στον πίσω κήπο, με ανοιχτούς χώρους, ανοιχτή κουζίνα, για να μπορούν να τρώνε εκεί όλα τα μέλη της οικογένειας, και φυσικά, το πιο σύγχρονο σύστημα ήχου και εικόνας. Και δεν είναι μόνο το σπίτι στο Λος Άντζελες. Πώς θα νιώσετε όταν μάθετε ότι ο Elton John διατηρεί αντίστοιχα σπίτια από την Ατλάντα στο Λονδίνο και από τη Νίκαια στη Βενετία; Μαζί με έργα τέχνης που «μετακομίζουν» ανάλογα με τη διάθεση της στιγμής. Χρωματιστά, θετικά, με τη χαρά της ζωής αποτυπωμένη σε ένα κάδρο, όπως λένε οι ίδιοι. Ή όταν το ντιζάιν τραγουδάει ποπ. ΣΑΝΤΥ ΤΣΑΝΤΑΚΗ

