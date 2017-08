Αύγουστος 19th, 2017 by Σταματίνα

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με μαχαίρι στην πόλη Σουργκούτ της Σιβηρίας, όπου ένας νεαρός τραυμάτισε οκτώ ανθρώπους.



Την ανάληψη ευθύνης μετέδωσε το προπαγανδιστικό πρακτορείο Amaq.



Οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας νωρίτερα έκαναν γνωστό ότι ο δράστης, ένας κάτοικος της περιοχής γεννημένος το 1994, σκοτώθηκε από αστυνομικούς και ότι αντιμετωπίζουν το συμβάν ως απόπειρα ανθρωποκτονίας. ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters loading…

