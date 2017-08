Αύγουστος 19th, 2017 by Σταματίνα

Το καλοκαίρι πλησιάζει στο φινάλε του, αλλά το επόμενο 4μηνο μέχρι το τέλος του 2017 θα είναι πολύ δύσκολο για τους Ελληνες πολίτες.



Και αυτό διότι η κυβέρνηση και το υπουργείο Οικονομικών αναζητά έσοδα ύψους περίπου 25,7 δισ.ευρώ, ώστε να πετύχει τον στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος 1,75% του ΑΕΠ. Διότι σε περίπτωση που δεν τα καταφέρει τότε θα δεχθεί τις πιέσεις των δανειστών και τα νέα μέτρα εις βάρος των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να κληθούν να πληρώσουν αρκετούς φόρους τους επόμενους μήνες.



Παρότι η «μηχανή» των κατασχέσεων μισθών, συντάξεων, ενοικίων και τραπεζικών λογαριασμών που έχει ενεργοποιήσει η κυβέρνηση δουλεύει στο φουλ -στις αρχές Αυγούστου είχαν αγγίξει τις 1.000 τη μέρα- στο υπουργείο Οικονομικών ανησυχούν για το ξαφνικό «μπλακ άουτ» στα έσοδα τον Ιούλιο. Η υστέρηση ήταν συνολικά 730 εκατ. ευρώ, ενώ μόνο από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων η τρύπα ήταν 340 εκατ. ευρώ. Σχεδόν ένας στους τρεις δεν πλήρωσε την πρώτη δόση. Τι ακολουθεί μετά τον Αύγουστο για τους Ελληνες πολίτες: Το επόμενο τετράμηνο που ακολουθεί κρύβει συνολική επιβάρυνση 7,4 δισ. ευρώ

Περίπου 2,5 εκατομμύρια θα πρέπει να συμπληρώσουν το συνολικό ποσό του φόρου εισοδήματος των 3,4 δισ. ευρώ με την πληρωμή των δύο επόμενων δόσεων (Σεπτέμβριο και Νοέμβριο) αντιμετωπίζοντας παράλληλα και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις τους.

Εκτός από τον φόρο εισοδήματος 6,3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων θα κληθούν να πληρώσουν από τον Σεπτέμβριο τον ΕΝΦΙΑ. Φέτος η πληρωμή θα γίνει σε πέντε δόσεις: η πρώτη στο τέλος Σεπτεμβρίου και η τελευταία ως το τέλος του Ιανουαρίου του 2018. Οι βεβαιώσεις του φόρου φτάνουν συνολικά τα 3,2 δισ. ευρώ και από αυτά υπολογίζεται ότι 2,65 θα μπουν στα ταμεία του κράτους.

Μόνο τον Σεπτέμβριο το Δημόσιο περιμένει να εισπράξει 2 δισ. ευρώ από την πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ και τη δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος.

Toν Δεκέμβριο με τα τέλη κυκλοφορίας τα οποία θα επιβαρύνουν επιβαρύνουν τα νοικοκυριά με επιπλέον φόρο 1,1 δισ. ευρώ. iefimerida loading…

