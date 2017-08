Αύγουστος 19th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Δεύτερος με 50 ψήφους ο Δημοσθένης Κουπτσίδης



Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Ο. Πρώτος σε ψήφους από το νέο Δ.Σ. της ΕΠΟ εκλέχθηκε ο πρόεδρος της ΕΠΣ Αθηνών, Παναγιώτης Δημητρίου με 51, ενώ επίσης εξελέγησαν και οι:

Δημοσθένης Κουπτσίδης (πρόεδρος ΕΠΣ Γρεβενών / 50 ψήφοι)

Αστέριος Αντωνίου (πρόεδρος ΕΠΣ Πέλλας / 50 ψήφοι)

Κωνσταντίνος Βρακάς (πρόεδρος ΕΠΣ Ηπείρου / 50 ψήφοι)

Νικόλαος Βακάλης (πρόεδρος ΕΠΣ Σάμου / 49 ψήφοι)

Παναγιώτης Διακοφώτης (πρόεδρος ΕΠΣ Δωδεκανήσου / 48 ψήφοι)

Περικλής Λασκαράκης (πρόεδρος ΕΠΣ Θεσσαλίας / 48 ψήφοι)

Παναγιώτης Παπαχρήστος (πρόεδρος ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας / 48 ψήφοι)

Σταύρος Ψαρόπουλος (πρόεδρος ΕΠΣ Λέσβου / 48 ψήφοι)

Γιώργος Χατζησαρόγλου (πρόεδρος ΕΠΣ Δράμας / 48 ψήφοι)

Λεωνίδας Θωμαΐδης (προερχόμενος από ΕΠΣ Αθηνών / 47 ψήφοι)

Επιπλέον, στο Δ.Σ συμμετέχει ο πρόεδρος της Super League, Γιώργος Στράτος, ο πρόεδρος της Football League, Λεωνίδας Λεουτσάκος, ενώ τρία ακόμη μέλη για το σύνολο των 17 του Δ.Σ. θα εκλέξει η Super League. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τρία αυτά μέλη θα είναι ο πρόεδρος της ΑΕΚ, Βαγγέλης Ασλανίδης, ο αντιπρόεδρος του ΠΑΟΚ, Μάκης Γκαγκάτσης και ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, Τάκης Αγραφιώτης. Τέλος, αξίζει φυσικά να σημειωθεί ότι όλοι οι νεοεκλεγέντες στο Δ.Σ της ΕΠΟ ανήκουν στην παράταξη του Βαγγέλη Γραμμένου.

