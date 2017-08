Αύγουστος 19th, 2017 by Σταματίνα

Υλικά για 4 άτομα 4 δαμάσκηνα κομμένα λοξά

2 μήλα κομμένα τετραγωνάκια

2 αχλάδια κομμένα τετραγωνάκια

1 τσαμπί σταφύλι σουλτανίνα

1 τσαμπί σταφύλι μαύρο

100 γρ. κουβερτούρα

20 γρ. βούτυρο

2-3 φύλλα μέντα

Ζάχαρη άχνη

4 ξυλάκια για σουβλάκι Εκτέλεση Παίρνουμε ένα κατσαρολάκι και λιώνουμε σε μπεν μαρί το βούτυρο με την κουβερτούρα. Βουτάμε κάθε κομμάτι από φρούτο μέσα στη σοκολάτα και απλώνουμε σε αντικολλητικό χαρτί, ώστε να κρυώσει η σοκολάτα. Για πιο γρήγορα, τα βάζουμε αν θέλουμε στο ψυγείο. Παίρνουμε τα ξυλάκια και περνάμε εναλλάξ τα φρούτα με τη σοκολάτα. Γαρνίρουμε με τη μέντα και πασπαλίζουμε αν θέλουμε με ζάχαρη άχνη. Φυσικά μπορούμε να τα φτιάξουμε και με άλλα φρούτα της αρεσκείας μας. newsbeast loading…

