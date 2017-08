Αύγουστος 19th, 2017 by Σταματίνα

Οι γυναίκες που παίρνουν για χρόνια αντισυλληπτικό χάπι, κινδυνεύουν λιγότερο να πάθουν ρευματοειδή αρθρίτιδα, σύμφωνα με μια νέα σουηδική επιστημονική έρευνα.



Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα μειωμένος για όσες παίρνουν το χάπι επί τουλάχιστον επτά διαδοχικά χρόνια.

Αντίθετα, η μελέτη δεν διαπίστωσε αξιοσημείωτη μείωση του κινδύνου ρευματοειδούς αρθρίτιδας για τις γυναίκες που θηλάζουν. Η ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι δύο έως τρεις φορές συχνότερη στις γυναίκες από ό,τι στους άνδρες, κάτι που πιστεύεται ότι οφείλεται σε ορμονικές αιτίες. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη δρα Σεσίλια Ορελάνα του Ινστιτούτου Περιβαλλοντικής Ιατρικής του Ινστιτούτου Καρολίνσκα του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό για θέματα ρευματικών παθήσεων, ανέλυσαν στοιχεία για 2.809 γυναίκες με διαγνωσμένη ρευματοειδή αρθρίτιδα και -για λόγους σύγκρισης- για 5.312 υγιείς γυναίκες.



Διαπιστώθηκε ότι κατά μέσο όρο οι γυναίκες που έπαιρναν αντισυλληπτικό χάπι, είχαν 15% μικρότερο κίνδυνο ρευματοειδούς αρθρίτιδας, ενώ για όσες είχαν πάρει το χάπι στο παρελθόν, ο κίνδυνος ήταν 13% μικρότερος. Όσες έπαιρναν το αντισυλληπτικό για πάνω από επτά χρόνια, είχαν 19% μικρότερο κίνδυνο. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

