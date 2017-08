Αύγουστος 19th, 2017 by Σταματίνα

Τα ζυμαρικά είναι για πολλούς αγαπημένη τροφή, οι γυναίκες όμως έχουν ένα παραπάνω λόγο να τα καταναλώνουν τακτικά. Ιταλοί επιστήμονες που θέλησαν να εξετάσουν αν το ψωμί και τα ζυμαρικά σχετίζονται με τον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης του καρκίνου του μαστού, μελέτησαν περισσότερες από 11.000 Ιταλίδες όλων των ηλικιών.



Η έρευνα, λοιπόν, έδειξε 4.500 γυναίκες είχαν εκδηλώσει τη νόσο, ενώ οι υπόλοιπες ήταν υγιείς και χρησιμοποιήθηκαν ως ομάδα σύγκρισης. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι γυναίκες ηλικίας 55 έως 64 ετών, των οποίων η διατροφή ήταν πλούσια σε ψωμί, διέτρεχαν κατά 60% αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού, ενώ οι γυναίκες που ήταν υπέρβαρες, παρουσίασαν 45% περισσότερες πιθανότητες να νοσήσουν. Ανεπηρέαστες από την αύξηση του κινδύνου έμειναν μόνο όσες γυναίκες κατανάλωναν τακτικά μεγάλες ποσότητες ζυμαρικών. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το ψωμί, λόγω του υψηλού γλυκαιμικού του δείκτη, συντελεί στην αύξηση των επιπέδων των οιστρογόνων, τα οποία θεωρούνται παράγοντας κινδύνου για τον καρκίνο του μαστού.



Αρκετές μελέτες έχουν ασχοληθεί με τη σχέση της πρόσληψης υδατανθράκων, του γλυκαιμικού φορτίου ή του γλυκαιμικού δείκτη και τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού, λόγω της επίδρασής τους στα επίπεδα ινσουλίνης και γλυκόζης στο πλάσμα, ωστόσο τα αποτελέσματά τους είναι αντικρουόμενα. Οι ειδικοί σημειώνουν ότι απαιτούνται περισσότερες έρευνες για να τεκμηριωθεί αυτός ο συσχετισμός. baby loading…

