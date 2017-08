Αύγουστος 19th, 2017 by Σταματίνα

Μπορεί συνήθως να πετάτε το κεσεδάκι με το γιαούρτι που έληξε και δεν προλάβατε να το φάτε, ωστόσο υπάρχει τρόπος να το αξιοποιήσετε και να μην πάει χαμένο. Το ληγμένο γιαούρτι μπορεί να γίνει το ιδανικό καθαριστικό και να κάνει διάφορες επιφάνεις να αστράφτουν.



Δείτε για παράδειγμα παρακάτω ένα εύκολο και δοκιμασμένο τρικ για να δείτε τη λεκάνη της τουαλέτας σας να λάμπει μέσα σε μερικές ώρες. Τι θα χρειαστείτε

Το ληγμένο γιαούρτι που ετοιμάζεστε να πετάξετε στα σκουπίδια θα κάνει όλη τη δουλειά στο μπάνιο σας. Εύκολα και οικονομικά!



Πώς θα το χρησιμοποιήσετε Απλώστε ληγμένο γιαούρτι μέσα στη λεκάνη σας και αφήστε το να δράσει για όλο το βράδυ. Το επόμενο πρωί χρησιμοποιήστε μια βούρτσα για να τρίψετε την λεκάνη σας. Αυτό που θα παρατηρήσετε είναι πως το πουρί θα εξαφανιστεί χωρίς να χρειαστεί να τρίψετε ιδιαίτερα. baby loading…

