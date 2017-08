Αύγουστος 19th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Πρόκειται για τις συντάξεις όσων είχαν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης από τις 13 Μαΐου του 2016 και μετά. Συνολικά, οι ειδικοί εκτιμούν ότι έως το 2020 περίπου 200.000 ασφαλισμένοι που θα αποχωρήσουν από την εργασία θα υποστούν περικοπές που σε ορισμένες περιπτώσεις θα αγγίξουν και το 30%. Τα στοιχεία από τις αιτήσεις που εκκαθαρίζονται είναι αποκαλυπτικά, καθώς, όπως επισημαίνει η Καθημερινή, προκύπτουν τουλάχιστον πέντε κατηγορίες ασφαλισμένων ως μεγάλοι χαμένοι του νέου τρόπου υπολογισμού των συντάξεων.

Η μέση μείωση εκτιμάται στο 12% με 16% για τους νέους συνταξιούχους και τις μεγαλύτερες απώλειες θα έχουν, σύμφωνα με τους υπολογισμούς αλλά και τα πρώτα στοιχεία που προέρχονται από τον ΕΦΚΑ, οι εξής ομάδες ασφαλισμένων: Δημόσιοι υπάλληλοι, ιδίως όσοι έχουν πάνω από 30 χρόνια υπηρεσίας και ανήκουν στις κατηγορίες πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Ασφαλισμένοι του ΙΚΑ με υψηλές αποδοχές, από 1.500 ευρώ και πάνω, που καταθέτουν αίτηση συνταξιοδότησης έπειτα από τουλάχιστον 30 χρόνια ασφάλισης.

Ασφαλισμένοι στο πρώην ΤΕΒΕ σε μέσες και υψηλές ασφαλιστικές κατηγορίες, καθώς χάνουν τουλάχιστον 220 ευρώ.

Ασφαλισμένοι στο ΤΑΕ που προέρχονται από τις δύο ανώτατες κατηγορίες και αποχωρούν με περισσότερα από 30 χρόνια ασφάλισης.

Ασφαλισμένοι του Ταμείου Νομικών και του ΤΣΑΥ ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης. Καθώς, μάλιστα, το νέο σύστημα, όπως χαρακτηριστικά διεκήρυττε ο τέως υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος, είναι ταξικά άδικο, υπέρ των χαμηλόμισθων, οι πρώτες συνταξιοδοτικές αποφάσεις βγάζουν και αυξήσεις σε περιπτώσεις συνταξιούχων με μηνιαίες μεικτές αποδοχές κάτω από 700 ευρώ και λιγότερα από 30 έτη ασφάλισης. Σε αυτή την κατηγορία συγκαταλέγονται ασφαλισμένοι του ΙΚΑ με 20 έως 30 χρόνια ασφάλισης που αποχωρούν με μεικτές αποδοχές πέριξ των 1.000 ευρώ, ασφαλισμένοι στο πρώην ΤΣΑ, δημόσιοι υπάλληλοι υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αποχωρούν με 20ετία ή 25ετία, καθώς και ασφαλισμένοι στα πρώην Ταμεία των ΔΕΚΟ και των τραπεζών, οι οποίοι δικαιούνται προσαύξηση της σύνταξης επειδή πλήρωναν πολύ υψηλές εισφορές. iefimerida

