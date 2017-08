Αύγουστος 19th, 2017 by Σταματίνα

Όλα τα φρούτα έχουν ευεργετικές ιδιότητες λόγω του ότι είναι πλούσια σε βιταμίνες. Ιδιαίτερα το σταφύλι, είναι εξαιρετικά θρεπτικό φρούτο, πλούσιο σε βιταμίνες και μεταλλικά άλατα.Ας δούμε λοιπόν κάποια από τα σημαντικότερα οφέλη του σταφυλιού κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης:



Μπορεί να επηρεάσει θετικά την κατάσταση της υγείας σας, την εμφάνιση και κατ’ επέκταση την υγεία και την ανάπτυξη του μωρού σας.



1. Οι αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες σας βοηθούν να ελέγχετε την αρθρίτιδα και το άσθμα κατά την εγκυμοσύνη. Η ικανότητα ενυδάτωσης των σταφυλιών αυξάνει την υγρασία στους πνεύμονες, διατηρώντας έτσι μακριά το άσθμα.

2. Είναι πλούσια σε βιταμίνη Α που βοηθά στην καλή όραση και στην ενδυνάμωση των αγγείων των ματιών.

3. Είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, όπως η φλαβονολίνη, οι ανθοκυανίνες και η τανίνη που ενισχύουν το ανοσοποιητικό και αποτρέπουν τις λοιμώξεις.

4. Περιέχουν μεγάλες ποσότητες μαγνησίου που θα σας βοηθήσει να ανακουφιστείτε από τις κράμπες καθώς παίζουν σημαντικό ρόλο στη νευρομυϊκή μετάδοση.

5. Είναι πολύ καλή πηγή φυτικών ινών και μπορεί να σας οφελήσει σημαντικά στο πρόβλημα της δυσκοιλιότητας. baby loading…

This entry was posted on Σάββατο, Αύγουστος 19th, 2017 at 15:33 and is filed under ΓΥΝΑΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.