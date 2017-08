Αύγουστος 19th, 2017 by Σταματίνα

Ο Ντόναλντ Τραμπ αφού απέλυσε και τον Στιβ Μπάνον, θυμήθηκεμετά από ώρες να τον ευχαριστήσει για τις υπηρεσίες του κατά την προεκλογική του εκστρατεία.



«Θέλω να ευχαριστήσω τον Στιβ Μπάνον για τις υπηρεσίες του. Ήρθε στην (προεκλογική) εκστρατεία κατά την σύγκρουσή μου με τη Διεφθαρμένη Χίλαρι Κλίντον – ήταν σπουδαίο!. Ευχαριστώ, Σ.»,έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος.



Η απόλυση του υπεύθυνου στρατηγικής του Λευκού Οίκου έγινε την Παρασκευή, με το όνομα του Μπάνον να προστίθεται στη λίστα με τις απολύσεις και παραιτήσεις από τον Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Λευκού Οίκου, οι δύο πλευρές αποφάσισαν κοινή συναινέσει ότι λύεται η συνεργασία τους, ενώ του ευχήθηκαν ό,τι καλύτερο για το μέλλον. iefimerida loading…

