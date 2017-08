Αύγουστος 19th, 2017 by Σταματίνα

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα πως η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση της γερμανίδας καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ και οι σύμμαχοί της είναι εχθροί της Τουρκίας.

Παράλληλα κάλεσε τους τούρκους ψηφοφόρους στη Γερμανία να μην τους ψηφίσουν στις εκλογές που θα διεξαχθούν τον ερχόμενο μήνα. «Απευθύνω έκκληση προς όλους τους συμπατριώτες μου στη Γερμανία: οι Χριστιανοδημοκράτες, το SDP (σ.σ.: το γερμανικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα), το κόμμα των Πρασίνων είναι όλοι εχθροί της Τουρκίας. Υποστηρίξτε εκείνα τα πολιτικά κόμματα που δεν είναι εχθροί της Τουρκίας», δήλωσε ο Ερντογάν. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

