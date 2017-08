Αύγουστος 18th, 2017 by Σταματίνα

Μια δίαιτα που υπόσχεται να σας βοηθήσει να χάσετε το περιττό βάρος τρώγοντας (σχεδόν) ο,τι θέλετε, αλλά μόλις 5 μπουκιές από αυτό. Ονομάζεται Δίαιτα με τις 5 μπουκιές και ο εμπνευστής της, ο βιολόγος-διαιτολόγος Δρ. Alwin Lewis, στήριξε την ιδέα του στην απλή λογική του «τρώω λιγότερο, άρα αδυνατίζω». Πρόκειται για μια ιδέα που στην θεωρία μπορεί να ακούγεται απλή (και πρακτική), αλλά, ακόμα, θεωρείται αμφιλεγόμενο πόσο υγιεινή επιλογή είναι στην πράξη.



Το καλό είναι πως με αυτό τον τρόπο αδυνατίσματος δεν έχετε να ανησυχείτε για τις θερμίδες και τον τρόπο μαγειρέματος του κάθε φαγητού. Απλώς τρώτε 5 μπουκιές από αυτό και τελειώνει εκεί η υπόθεση. Αν και η απλότητα του μοιάζει δελεαστική, η συγκεριμένη δίαιτα έχει δεχτεί αρκετές αρνητικές κριτικές αφού πρόκειται για μια σχετικά γρήγορη λύση που μπορεί να σας βοηθήσει προσωρινά, χωρίς όμως, απαραίτητα, να έχει πιο μόνιμα αποτελέσματα. Ο βασικός κανόνας είναι ότι τρώτε 5 μπουκιές από κάθε βασικό γεύμα. Ποια είναι όμως τα σημεία που πρέπει να προσέξετε αν, τελικά, αποφασίσετε να την ακολουθήσετε; Ένα από τα βασικά της μειονεκτήματα είναι ότι δεν συμπεριλαμβάνει πρωινό, αλλά μόνο μεσημεριανό και βραδινό και εννοείται πως από αυτά μετρημένες μπουκιές. Συγκεκριμένα 5. Το καλό είναι βέβαια ότι δεν έχει σημασία πόσο μεγάλες θα είναι αυτές ή πόσο λιπαρό είναι το φαγητό από το οποίο θα τις καταναλώσετε. Αρκεί να μην ξεπεράσετε τον προτεινόμενο αριθμό. Όσον αφορά τα υγρά μπορείτε να καταναλώνετε όσα θέλετε αρκεί όμως να μην έχουν θερμίδες. Άρα νερό ή αναψυκτικά χωρίς θερμίδες. Χρμμμμ. Όπως είπαμε και παραπάνω, μπορείτε να τρώτε ό,τι φαγητό θέλετε αρκεί να βέβαια να μην καταφεύγετε καθημερινά σε εύκολες και γρήγορες λύσεις όπως μπέργκερ και πατάτες τηγανιτές. Το πιθανότερο είναι ότι και τότε θα αδυνατίσετε, αλλά ελλοχεύει ο κίνδυνος να ρισκάρετε την υγεία σας (ακόμα περισσότερο) αφού θα στερήσετε εντελώς από τον οργανισμό σας τα θρεπτικά συστάτικά που έχει ανάγκη. Γι’ αυτό το λόγο προτείνεται να καταναλώνετε φαγητά πλούσια σε πρωτείνη, φυτικές ίνες και καλά λιπαρά ενώ συστήνεται, κατά τη διάρκεια της, να λαμβάνετε καθημερινά και μια πολυβιταμίνη ή συμπλήρωμα διατροφής για να ενισχύετε τον οργανισμό σας.



Ο λόγος που δίνει την ελευθερία μόνο για 5 μπουκιές είναι γιατί μόνο έτσι εγγυάται τα αποτελέσματά της. Δηλαδή απώλεια έως και 5 κιλών μέσα σε μια εβδομάδα. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για μια αποτοξινωτική δίαιτα η οποία σας βοηθά να χάσετε κιλά πιο γρήγορα οπότε δε συστήνεται να την εφαρμόσετε για πολλές ημέρες (αν έχετε έλλειψη βιταμινών, σιδήρου κ.α. μην την επιχειρήσετε καθόλου). Ακόμα όμως και να την εφαρμόσετε χρειάζεται να το κάνετε με την επίβλεψη ενός γιατρού ή ενός διαιτολόγου. Υπάρχει εναλλακτική; Η πιο κοντινή εναλλακτική είναι μια αδυνατιστική μέθοδος που προτείνει να γεμίζετε το μισό πιάτο με μη αμυλούχα λαχανικά (π.χ. φασόλια, αγκινάρες, σπαράγγια) και το υπόλοιπο μισό να το χωρίζετε στα δύο και να το μοιράζετε σε φυτικές ίνες και πρωτείνη. Μαζί με το γεύμα συστήνεται και η κατανάλωση ενός ποτηριού με γάλα με χαμηλά λιπαρά. Αυτή η μέθοδος σας επιτρέπει να μείνετε σε έναν εξίσου χαμηλό αριθμό θερμίδων ημερήσιως χωρίς όμως να στερηθείτε τα απαραίτητα συστατικά για την καλή λειτουργία του οργανισμού σας και βασικα, χωρίς να πεινάσετε τόσο πολύ! bovary loading…

