Αύγουστος 18th, 2017 by Σταματίνα

Μια καμπάνια της Disney που θέλει να αναδείξει και να στηρίξει τις πραγματικές πριγκίπισσες αυτού του κόσμου. Τις έφηβες και τις γυναίκες που μάχονται για ένα καλύτερο άυριο.



Είναι ίσως ένα από τα πρώτα πρότυπα που έχει ένα κορίτσι καθώς μαθαίνει τον κόσμο. Οι πριγκίπισσες της Disney λατρεύονται μετά μανίας και η φήμη και οι ιστορίες που τις συνοδεύουν περνούν από γενιά σε γενιά. Αυτό που συνειδητοποιούμε πολύ αργότερα είναι ότι κάθε μια από αυτές διδάσκει κι ένα σημαντικό μάθημα ζωής- Η Ωραία Κοιμωμένη σου μαθαίνει την ευγένεια, η Άριελ είναι η απόδειξη ότι η εξωτερική εμφάνιση δεν μετράει τελικά, η Ποκαχόντας σου μαθαίνει πόσο σημαντικό είναι να μένεις πιστή στις αξίες και στα πιστευω σου. Με εφαλτήριο τα όνειρα που έχει κάθε κορίτσι και με στόχο να ενισχύσει την πίστη και την αυτοπεποίθηση του, η Disney λανσάρει μια νέα, μεγάλη φωτογραφική καμπάνια με το όνομα #DreamBigPrincess. Για την ακρίβεια, ζήτησε από 19 γυναίκες φωτογράφους προερχόμενες από 15 διαφορετικές χώρες να φωτογραφήσουν γυναίκες που με το έργο και τη στάση ζωής τους εμπνέουν και κορίτσια που ζουν στον πραγματικό κόσμο (και όχι στην Disneyland) και μάλιστα, πολλές φορές, ίσως και κάτω από δύσκολες συνθήκες ζωής.

Στη σειρά από πορτρέτα μπορεί κανείς να δει έφηβες που ξεχωρίζουν όπως μια φύλακα του ζωολογικού κήπου στην Κένυα, την αρχηγό της ομάδας ποδηλασίας του Αφγανιστάν, μια Κινέζα Παραολυμπιονίκη, μια Βραζιλιάνα πρωταθλήτρια του σερφ, τη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου της Αγγλίας ή τη συγγραφέα ενός βιβλίου εκμάθησης κώδικα για παιδιά.



Οι γυναίκες στις φωτογραφίες μπορεί να μη μοιάζουν με την στερεοτυπική εικόνα πριγκίπισσας που έχουμε στο μυαλό μας, αλλά, στην πραγματικότητα, μοιράζονται πολύ περισσότερα κοινά μαζί τους απ’ όσα φανταζόμαστε. Χαρακτηρίζονται από σθένος και αποφασιστικότητα και οι ιστορίες τους δίνουν δύναμη και θάρρος στις υπόλοιπες γυναίκες. Για να στηρίξει έμπρακτα τα κορίτσια όλου του κόσμου, η Disney ξεκίνησε μια συνεργασία με το Ίδρυμα Ηνωμένων Εθνών (U.N. Foundation) και την καμπάνια Girl Up που έχει στόχο να ενισχύσει την εκπαίδευση και τις συνθήκες ζωής των κοριτσιών όλου του κόσμου. Έτσι, μέχρι τις 11 Οκτωβρίου, για κάθε φωτογραφία που θα μοιράζεσαι στα social media σου βάζοντας το hashtag #DreamBigPrincess η Disney θα δωρίζει 1 δολάριο. Εσύ τι φωτογραφία θα ανεβάσεις; bovary loading…

This entry was posted on Παρασκευή, Αύγουστος 18th, 2017 at 15:17 and is filed under ΠΑΙΔΙ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.