Αύγουστος 18th, 2017 by Χρήστος Μίμης

«Κλέφτης, Κάμενικ, Μπουλιάνα κάστρα άπαρτα της λευτεριάς κάθε πέτρα ταμπούρι και κάστρο παληκάρια παντού λεβεντιά» Με αυτούς τους στίχους από το τραγούδι του Γράμμου αρχίζει το κάλεσμα της ΚΕ του ΚΚΕ προς τους κατοίκους των Μαστοροχωρίων και των άλλων χωριών της ευρύτερης περιοχής, για τα εγκαίνια του Μουσείου – Μνημείου του ΔΣΕ που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο, 19 Αυγούστου, στις 11 π.μ., στο χωριό Θεοτόκος στο Γράμμο. Στα εγκαίνια θα παρευρεθεί ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, και θα μιλήσει ο Δημήτρης Γόντικας, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.

Στο χώρο, που βρέθηκε όταν τα παιδιά του αείμνηστου σ. Χρήστου Ζούνη, αντάρτη του ΔΣΕ, δώρισαν, στη μνήμη του πατέρα τους, την κατοικία του με το κτήμα, με την ακούραστη εθελοντική δουλειά συντρόφων και φίλων, όλα είναι έτοιμα για να υποδεχτούν τους εκατοντάδες που αναμένεται να παρευρεθούν στη σημαντική αυτή στιγμή. Πρόκειται για ένα χρέος που εκπληρώνεται. Όπως σημειώνεται εξάλλου στο κάλεσμα της ΚΕ του ΚΚΕ: «Οφείλουμε στις γενιές που έρχονται τη γνώση πως οι χιλιάδες μαχητές του ΔΣΕ που έπεσαν στη μάχη, έδωσαν τη ζωή τους για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες σ’ αυτόν τον τόπο. Και είναι στοιχείο περηφάνιας για τους κατοίκους αυτής της περιοχής το γεγονός ότι ακριβώς εδώ, τα ένοπλα τμήματα του λαού μας, πλάι πλάι με την ασίγαστη δουλειά των κατοίκων, έδωσαν τα πρώτα δείγματα μιας εξουσίας που πήγαζε πράγματι από το λαό». Πλούτος υλικού στο Μουσείο

Το νέο αυτό Μουσείο – Μνημείο στη Θεοτόκο έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, αλλά αποτελεί και μέρος ενός ευρύτερου πανελλαδικού δικτύου ιστορικών χώρων και μνημείων που φιλοτέχνησε το Κόμμα μας, τιμώντας την 100χρονη πορεία του και τις κορυφαίες στιγμές της ταξικής πάλης, τη δράση του ΔΣΕ, τους χιλιάδες νεκρούς του. Στο εσωτερικό του Μουσείου, χωρισμένο ανά ενότητες, θα εκτίθεται φωτογραφικό και άλλο υλικό, σπάνια ντοκουμέντα που αφορούν άμεσα την ευρύτερη περιοχή, όπου αποτυπώνονται εικόνες από την τρίχρονη εποποιία του ΔΣΕ, όπως αυτή καταγράφηκε σ’ αυτά τα βουνά (στον Γράμμο, στον Σμόλικα και στο Βόιο). «Σημαντικό στοιχείο που έκανε δυνατή τη δημιουργία του στη Θεοτόκο», σημειώνει η ΚΕ στο κάλεσμά της, «είναι η διάσωση του Ιστορικού Αρχείου του ΚΚΕ, στο οποίο περιέχονται χιλιάδες σελίδες γραμμένες σ’ αυτά εδώ τα χώματα και είτε αφορούν αυτήν καθαυτή την καθημερινή ζωή των ανθρώπων στις λεύτερες περιοχές, είτε αφορούν την ένοπλη πάλη του λαού μας στην αντιπαράθεσή του με την αστική εξουσία και τους ιμπεριαλιστές συμμάχους της. Στοιχεία όπως η είδηση από το 1947, που αναφέρει πως «οι κάτοικοι των χωριών Στράτσανη, Πυρσόγιαννη, Βούρμπιανη, Γοργοπόταμος και άλλων, με την κατασκευή της μεγάλης γέφυρας στον Σαραντάπορο απαλλάγηκαν από τα 100 δράμια καλαμπόκι που έδιναν για κάθε πέρασμα άλλοτε», ή η επίσης είδηση «η φετινή παραγωγή στο χωριό Λυκόρραχη ξεπέρασε την παλιά κατά 10.000 οκάδες και πάνω, γιατί οι κάτοικοι καλλιέργησαν καινούργια εκχερσωμένα χωράφια», παρμένα από την εφημερίδα «Εξόρμηση» της Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης, η έδρα της οποίας ήταν σ’ αυτόν εδώ τον τόπο, συγκροτούν ψηφίδα ψηφίδα το μεγάλο μωσαϊκό της Ελεύθερης Ελλάδας».

Παράλληλα, στον προαύλιο χώρο του Μουσείου όπου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση του Σαββάτου, βρίσκεται ήδη στημένη υπαίθρια έκθεση με πλούσιο φωτογραφικό υλικό και ντοκουμέντα για τον τρίχρονο ηρωικό και δίκαιο αγώνα του ΔΣΕ. Η ΚΟ Δυτικής Μακεδονίας του ΚΚΕ δρομολογεί πούλμαν από Γρεβενά (η αναχώρηση θα γίνει στις 9 το πρωί του Σαββάτου από το ρολόι, πλατεία Λαχαναγοράς). Για συμμετοχές, στην Οργάνωση της ΚΟ και στο τηλέφωνο:

Γρεβενά 6947.423.402.

