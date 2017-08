Αύγουστος 18th, 2017 by Σταματίνα

Δεν θα γίνουν περικοπές στις συντάξεις ανώτερες του 18%, που νομοθετικά έχει τεθεί ως ανώτατο όριο.



Αυτό τονίζει το υπουργείο Εργασίας, διαψεύδοντας σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος» στο οποίο αναφέρεται ότι από την 1.1.2019 θα γίνουν περικοπές μεγαλύτερες του 18% σε συντάξεις που εμφανίζουν «προσωπική διαφορά» που θα προκύψει, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, λόγω επιπλέον περικοπών στα επιδόματα συζύγου και τέκνων. Το υπουργείο κάνει λόγο για αυθαίρετη ερμηνεία και παραπλανητικό δημοσίευμα που επιχειρεί «για μία ακόμη φορά να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα».



Όπως υπογραμμίζεται από το υπουργείο Εργασίας, δεν επιβάλλεται καμία επιπλέον μείωση που να είναι αντίστοιχη του ύψους των παραπάνω οικογενειακών παροχών, επισημαίνοντας ότι από την 1.1.2019, οπότε θα έχει ολοκληρωθεί στο πλαίσιο των ενιαίων κανόνων ο επανυπολογισμός των συντάξεων, τα επιδόματα αυτά, ως μέρος της καταβαλλόμενης σύνταξης, θα έχουν ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της «προσωπικής διαφοράς». Τέλος σημειώνεται, ότι αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον επανυπολογισμό τους, ο Ν.4472/17 προβλέπει προσαύξηση των συντάξεων από την 1.1.2019. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

This entry was posted on Παρασκευή, Αύγουστος 18th, 2017 at 19:12 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.